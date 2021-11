Nachdem die LACMA Gala vergangenes Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, war sie dieses Jahr umso glamouröser. Bei der Gala werden jedes Jahr Film- und Kunstgrößen geehrt. Dieses Jahr im Mittelpunkt der Feierlichkeiten: Die Obama-Porträtkünstlerinnen Kehinde Wiley und Amy Sherald sowie Regisseur Steven Spielberg.

Die besten Looks der LACMA Gala

Am Samstag durfte die LACMA Gala für Kunst und Film nach langer Zeit wieder in Los Angeles stattfinden. Und auf dem roten Teppich war sie glamouröser als jemals zuvor. Die „Met Gala des Westens“, bei der Film- und Kunstgrößen wie Steven Spielberg, Kehinde Wiley und Amy Sherald im Los Angeles Counte Museum für Kunst dieses Jahr gefeiert wurden, konnte sich dieses Wochenende vor Stars kaum retten. Und ihre Looks hatten es in sich! Auf dem roten Teppich des 10-jährigen Gala-Jubiläums, das von Gucci präsentiert wurde, wurde in Sachen Mode nämlich alles geboten.

Hailey Bieber

In Sachen Fashion kann man Hailey Bieber wohl nichts vormachen. Egal, auf welchem roten Teppich sie auftaucht, ihr Look ist immer in aller Munde. Dieses Mal begeistert sie in einer weißen Robe mit tiefem V-Ausschnitt und dominanten Schulterpolstern von Saint Laurent. Mit ihrem Red Carpet Look erinnert sie uns an eine antike griechische Statue.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Elle Fanning

Normalerweise sehen wir sie in süßen verspielten und blumigen Roben auf dem Red Carpet. Doch nicht dieses Mal! Die Schauspielerin tauchte in einem transparenten schwarzen Kleid mit Cut-Outs von Gucci auf. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, raubte sie uns mit ihrer schwarzen fließenden Schleppe und dem Rückenausschnitt endgültig den Atem.



Jared Leto & Lil Nas

Jared Leto und Lil Nas erschienen beide in einem Gucci-Anzug mit Federärmeln. Während sich Jared Leto in einem weißen Oversized-Anzug zeigte, entschied sich Rapper Lil Nas für einen gelben Anzug mit goldenen Gucci-Logo-Print. Beide haben sich Fashion-mäßig mal wieder übertroffen.



Miley Cyrus

Miley schritt in einem weißen Balenciaga-Anzug mit Blumenprint, passender Tasche und hellblauem Lidschatten über den Red Carpet. Mit Billie Eilish und Hailey Bieber schien sie beim Event offenbar sehr viel Spaß gehabt haben, wie ihre Insta-Fotos beweisen.



Suki Waterhouse

Genauso wie Lil Nas und Jared Leto konnte Model Suki Waterhouse den Federärmeln nicht widerstehen. Auch ihr Look ist einfach nur WOW!



Paris Hilton

Ist das etwa eines ihrer vielen Hochzeitskleider? (Sie soll für ihre kommende Hochzeit nämlich insgesamt elf!!! Kleider parat haben). Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall scheint die Hotelerbin ganz im Hochzeitsfieber zu sein und das kann sie selbst auf dem roten Teppich nicht mehr zurückhalten und nahm deshalb auch gleich ihren Verlobten mit zur Gala!