Fast drei Wochen konnte Amber Heard im Verleumdungsprozess ihres Ex-Mannes nur zuhören. Johnny Depp und seine Zeugen sagten in den vergangenen Tagen aus. Jetzt ist aber die Schauspielerin an der Reihe. In ihrer Aussage schildert sie, wie Depp sie das erste Mal geschlagen und in ihrer Vagina nach Drogen gesucht haben soll.

Vor Gericht beschreibt sie unter Tränen nun erstmals ihre Sicht der toxischen Beziehung.

Amber Heard im Zeugenstand

Die öffentliche Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Nachdem der „Fluch der Karibik“-Schauspieler in den vergangenen Tagen bereits ausführlich von Amber Heards angeblichen Ausrastern berichtete, ist nun seine Ex an der Reihe. Heard steht in dem Verleumdungsprozess ihres Ex-Mannes erstmals im Zeugenstand.

Vor Gericht spricht Heard über die Anschuldigungen von Ex-Mann Johnny Depp und über ihre Sicht der Beziehung. „Ich bin hier, weil mein Ex-Ehemann mich verklagt hat“, sagte Heard zum Auftakt in der Befragung. Es sei „schrecklich“ für sie, hier über Wochen hinweg „alles wieder zu erleben“ und über ihr vergangenes Kapitel mit Depp zu sprechen. „Dies ist die schmerzlichste und schwierigste Sache, die ich je durchgemacht habe“, sagte Heard über den seit drei Wochen laufenden Prozess.

Dann berichtet sie der Jury im US-Bundesstaat Virginia, wie sie den Hollywoodstar, der sie 2011 für seinen Film „Rum Diary“ castete, kennenlernte. Auf der gemeinsamen Pressetour durch die USA und Europa soll es dann zwischen den beiden Schauspielern gefunkt haben. Für Amber der Beginn eines Albtraums.

Romanze wird zum Albtraum

Unter Tränen berichtet sie vom ersten körperlichen Angriff. Dazu kam es nur wenige Wochen nachdem der 58-Jährige bereits ein Glas nach ihr geworfen hatte. Johnny ließ sein berühmtes „Wino forever“-Tattoo, das er sich eigentlich für Ex-Freundin Winona Ryder ändern. Als Amber das neue Motiv nicht erkannte und anfing zu lachen, soll ihr Ex sie daraufhin das erste Mal ins Gesicht geschlagen und sie wüst beschimpft haben. Amber sei völlig perplex gewesen, doch Depp habe ein weiteres Mal zugeschlagen. Erst dann habe sie sein Haus verlassen und sich Hilfe bei ihrer Therapeutin gesucht. Diese bestätigte ihre Schilderung ebenso vor Gericht.

Der Schauspieler soll ihr danach gesagt haben: „Ich würde lieber meine Hand abhacken, als sie jemals wieder gegen dich zu erheben.“ Doch an sein Versprechen hat sich der Star laut Heard nicht gehalten und sei immer wieder handgreiflich geworden. Er sei krankhaft eifersüchtig, warf ihr wiederholt vor, Affären zu haben. „Anschuldigungen über Anschuldigen und dann ist er explodiert. Er schrie und ich musste mich immer verteidigen. Es war nichts, was ich tun konnte, das ihn beruhigte.“ Immer wieder soll die Situation eskaliert sein. „Er zog mir an den Haaren und schlug mich.“

„Er hat seine Finger in mich gesteckt“

Doch laut Heard war das bei weitem nicht alles, was er ihr im Laufe der Jahre antat. So berichtet sie von einer Reise mit Freunden im Mai 2013, auf der sie in einem Wohnwagen in der Wüste übernachtet haben. Dabei sei es erneut zu einem weiteren heftigen Streit gekommen. Der Schauspieler habe sie beschuldigt, mit einer Frau geflirtet zu haben. Daraufhin habe er Heard am Arm gepackt und ihr gedroht, ihr das Handgelenk zu brechen. Noch schlimmer sei es geworden, als sie zum Wohnwagen zurückgingen.

„Ich ging ins Badezimmer und als ich herauskam, fragte er mich, wo ‚es‘ wäre und wie lange ich es versteckt habe“, sagte Heard. Sie habe ihm gesagt, sie wisse nicht, wovon er rede. Daraufhin habe er ihr das Kleid und ihre Unterwäsche zerrissen und jeden Hohlraum ihres Körpers untersucht.

„Er sagte, er suche nach seinen Drogen – seinem Kokain. Ich habe mich gefragt, weshalb ich – jemand, der kein Kokain konsumiert und dagegen war – seine Drogen verstecken sollte?“ Dann habe er seinen Finger in ihre Vagina gesteckt, erklärte sie unter Tränen. „Ich stand nur da und starrte ins Licht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand einfach da, während er das tat. Er drehte seine Finger herum. Ich sagte nicht ‚Stop‘ oder so.“ Während all den Eskapaden soll Johnny Depp laut seiner Ex vorwiegend unter Drogen-Einfluss gestanden sein.