Drew Barrymore gibt nun einen äußerst ehrlichen Einblick in ihr Privatleben: Auf ihrem Blog verrät die Schauspielerin nämlich, dass sie seit mehreren Jahren keinen Sex mehr hatte.

Der Hollywood-Star ist seit sechs Jahren offiziell geschieden und genauso lang lebt sie bereits abstinent.

Drew Barrymore verzichtet freiwillig auf Sex

Mit diesen News sorgt die Schauspielerin jetzt für Aufsehen. Drew Barrymore verzichtet schon seit Jahren freiwillig auf Sex! Das verriet die 47-Jährige nun auf ihrem Blog „drewbarrymoreblog.com“. Demnach habe sie seit ihrer letzten Trennung keine intime Beziehung mehr geführt.

Die Schauspielerin ist seit 2016 Single. Von 2012 bis 2016 war sie mit dem Kunsthändler Will Kopelman verheiratet. Nach dem Scheitern ihrer dritten Ehe gab es offiziell keinen neuen Mann mehr an ihrer Seite. Und wie sie verriet, auch keine lockere Sex-Geschichte oder One-Night-Stands. Die 47-Jährige hatte somit seit sechs Jahren keinen Sex mehr. „Seit ich alleinerziehende Mutter bin, konnte ich keine intime Beziehung mehr führen“, gesteht die Schauspielerin in ihrem Blog.

„Ich bin keine Person, die Sex braucht“

Es sei für sie einfach keine Priorität mehr, Verhältnisse mit Männern einzugehen. „Mit fast 48 Jahren habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu Intimität als zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Ich hatte keine vorbildlichen Eltern und ich habe mich wie eine Erwachsene benommen seit einem sehr jungen Alter“, gab der Hollywood-Star ganz offen zu. Sie habe in der Vergangenheit mit Männern geschlafen, um „Gesellschaft, Bestätigung, Aufregung, Vergnügen, Hedonismus, Spaß und Abenteuer“ zu bekommen.

Sie verzichtete also nicht auf Sex, weil es keine dementsprechenden Angebote gab, sondern weil Sex eben keine Priorität mehr in ihrem Leben hat. „Ich bin keine Person, die Sex braucht“, stellt Drew heute klar. „Eine Beziehung mit einem Mann steht für mich schon lang nicht mehr im Vordergrund. Nach zwei Kindern und der Trennung von ihrem Vater, das hat mich vorsichtig gemacht. Ich bin froh, dass ich meinen Fokus verlagern konnte, wenn es um die Liebe zu mir selbst und zu meinen zwei Töchtern geht“, schreibt sie in einem Blogpost.

Könnt ihr euch vorstellen, so viele Jahre auf Sex zu verzichten? Ja, Sex wird in unserer Gesellschaft definitiv überbewertet! Niemals, das würde ich nicht aushalten!

