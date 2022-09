Hailey Bieber plaudert in einem Podcast ganz offen und ehrlich über das Sexleben mit Ehemann Justin Bieber. Dabei verrät sie intime Details, die von ihrer Lieblingsposition, über Dinge, die sie so richtig anturnen und die für sie beste Zeit für den Liebesakt, reichen.

Die 25-Jährige stellt auch klar, was für sie in Sachen Sex niemals infrage kommen würde.

Hailey Bieber spricht über Sex mit Ehemann Justin und verrät liebste Position

Dank eines Podcast-Interviews mit „Call Her Daddy“, wissen wir jetzt so einige intime Details aus Haileys und Justins Liebesleben, die wir eigentlich gar nie wissen wollten. Aber gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack und wir können genauso gut darüber berichten. Hailey zeigt sich so offen wie nie und verrät, wie, wann und in welcher Position es zwischen ihr und Ehemann Justin Bieber so richtig zur Sache geht. „Es ist wirklich schräg darüber zu sprechen, da meine Eltern sich das anhören werden. Das fühlt sich einfach so richtig cringe an“, so Hailey zu Beginn des Interviews.

Doch die Schamesröte dürfte die 25-Jährige relativ schnell überwunden haben, denn sie geht gleich mal richtig ins Detail und verrät, zu welcher Uhrzeit sie am liebsten Sex hat. „Wir mögen’s gerne in der Nacht“, so Bieber. „Aber ich mag’s auch ganz gerne am Morgen“. Dann wird’s richtig spicy, denn das Model gibt preis, welche Sexposition sie am hottesten findet. „Es kommt darauf an, worauf ich Lust habe!“, beginnt sie lachend. Dann wird’s schon etwas konkreter. „Es ist mit Sicherheit nicht die Missionarsstellung. Ich steh‘ wirklich auf Doggy-Style!“. Hätten wir das also auch geklärt …

Das turnt Hailey und Justin so richtig an

Wenn wir schon dabei sind, können wir auch locker darüber sprechen, was das Bieber-Paar so richtig hot findet. „Das können viele verschiedene Dinge sein“, verrät Hailey. „Es kann Verbundenheit sein, es kann körperlich sein“. Für die 25-Jährige gibt es jedoch eine Sache, die wohl immer zieht: „Küssen ist echt super wichtig für mich. Das war immer schon eine große Sache, auch bevor ich verheiratet war“.

Dann plaudert sie auch noch über die Vorlieben von Ehemann Justin. „Dass man eine Verbindung spürt, ist extrem wichtig für ihn. Es kommt oft vor, dass wir einfach nur daliegen und miteinander plaudern“.

Darauf würden sich die Biebers niemals einlassen

Es gibt jedoch auch Grenzen im Ehebett der Biebers. Eine Sache würde weder für Hailey noch für Justin jemals infrage kommen: ein Dreier. „Ich finde, diese Idee kann wirklich lustig sein und es klingt auch echt aufregend. Aber für uns beide ist das einfach nichts“, stellt sie klar. „Manche führen offene Beziehungen und für die funktioniert es vielleicht eine Zeit lang, aber ich denke, am Ende hält das trotzdem nicht lange.“ Hailey sei der Ansicht, dass es danach kein Zurück mehr gebe.

Außerdem haben sie und Justin nach einigen Höhen und Tiefen endlich eine fundierte Basis geschaffen. „Wir haben so hart daran gearbeitet, dort zu sein, wo wir jetzt sind und dass wir einander vertrauen. Wir haben eine so schöne Verbindung und ich denke einfach, dass das nichts wäre, womit ich mich wohlfühlen würde“, so Hailey.