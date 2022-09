Hat Hailey Bieber die Beziehung ihres Mannes Justin Bieber mit seiner Ex-Freundin Selena Gomez zerstört? Das Gerücht hält sich schon seit vielen Jahren. Doch jetzt setzt sich das Model zur Wehr. In einem Podcast spricht Hailey erstmals offen darüber, ob Justin noch mit Selena zusammen war, als er und sie ein Paar wurden.

Sie will damit ein für alle Mal die fiesen Gerüchte aus der Welt schaffen.

Hailey Bieber spricht erstmals Klartext über Justin Bieber und Selena Gomez

Es war DAS Dreiecksdrama im Jahr 2018. Zwei Monate nachdem Selena Gomez und Justin Bieber noch turtelnd gesichtet worden waren, gab Justin plötzlich seine Verlobung mit Hailey Bieber bekannt. Fans sind sich bis heute sicher: Hailey Bieber hat Selena Gomez Justin Bieber damals ausgespannt. Klar, Hailey dafür zu bashen ist sicher nicht der richtige Weg. Der Hauptakteur ist und bleibt wohl Justin. Doch zugegeben, die ganze Geschichte war schon etwas skurril. Wie sonst sollte man sich erklären, dass sich Justin nur wenige Wochen nach der Trennung von Sel mit Hailey verlobte, oder ging diese Liebe wirklich so schnell? Fest steht: es ist ein heikles Thema und bislang reagierte Hailey bei Interviews stets abwesend, wenn sie auf Selena angesprochen wurde. Doch jetzt redet Justins Ehefrau erstmals Klartext. Sie will die Vorwürfe nicht länger auf sich sitzen lassen.

In dem Podcast „Call Her Daddy“ wurde sie von Moderatorin Alexandra Cooper direkt gefragt, ob sich ihre Beziehung zu Justin mit der Beziehung zwischen Justin und Selena zeitlich überschnitten hat. „Das ist so verrückt, dass ich buchstäblich noch nie darüber gesprochen habe“, sagt Hailey zu Beginn. Sie wolle, dass die Menschen nun endlich die Wahrheit erfahren.

„Es ist nicht meine Art“

Sie stellt dann auch gleich klar: „Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde niemals… Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen.“ Sie habe niemals Interesse gehabt, so etwas wie eine Affäre mit Justin zu haben.

Dennoch zeigt die Ehefrau von Justin auch Verständnis für die Gerüchte, die ihre Beziehung verursacht hat. Über den verwirrenden Zeitstrahl ihrer Beziehung sagt sie: „Wahrnehmung ist ein schwieriges Thema, weil wenn du etwas von außen betrachtest, kannst du es auf eine Art sehen, die nicht dem entspricht, was hinter geschlossenen Türen geschieht.“

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband’s ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg — Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022

Außerdem spricht Hailey, auch über Hass im Netz und wie sehr ihr die Hate-Kommentare das Leben schwer gemacht hatten. Sogar heute noch hätte sie Angst, sich dazu zu äußern und damit „wieder Staub aufzuwirbeln.“ Sie und ihr Mann stellen sich die Frage: „Wenn wir vorangehen können, warum könnt ihr [Anm.: die Fans] es nicht?“

Selena Gomez veröffentlicht Doku über ihr Leben

Bleibt nur noch die Frage, weshalb Hailey Bieber ausgerechnet JETZT ihr Schweigen bricht. Spekulationen legen nahe, dass der Zeitpunkt nicht ganz zufällig gewählt wurde. Selena Gomez gab erst vor Kurzem bekannt, dass sie eine Dokumentation über ihr Leben veröffentlichen wird. Laut Medienberichten soll sie darin unter anderem über ihre mentale Gesundheit reden und vermutlich auch über die Beziehung von ihr und Justin Bieber. Der Pop-Star hat bereits auf Instagram einen ersten Teaser zu „Selena Gomez: My Mind & Me“ geteilt, in dem man erkennen kann, dass die Doku nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern einen tiefgehenden Einblick in das private Leben von Selena Gomez geben wird. Ob sie darin aber auch tatsächlich über Justin Bieber reden wird, steht noch nicht fest.

„Selena Gomez: My Mind & Me“ erscheint am 4. November auf Apple TV+.