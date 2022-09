Nein, ihr habt euch nicht verlesen und nein, das ist auch kein neues Produkt aus dem Hause Gwyneth Paltrow. Vielmehr hatte ein Chips-Hersteller aus Litauen die glorreiche Idee, das Knabbergebäck in einer sehr speziellen Geschmacksrichtung anzubieten. Denn sein Produkt schmeckt scheinbar tatsächlich Vagina.

Wie, fragt ihr euch? Tja, wir uns auch …

Chips-Hersteller verkauft Produkt mit Vagina-Geschmack

Habt ihr euch schonmal gefragt, wie Chips schmecken, die dem Geschmack des weiblichen Geschlechts sehr ähnlich sind? Wir auch nicht. Aber dennoch gibt es das! Denn der Produzent „Chazz“ aus Litauen hat sich damit beschäftigt, an Knabbergebäck zu tüfteln, das nach Vagina schmecken. Kein Scherz. Aber es kommt noch besser: ansprechen sollen diese spezielle Art von Chips eine besondere Zielgruppe. Nämlich sexuell frustrierte Millenials.

Oder in anderen Worten: Personen, die in den 80ern und 90ern geboren wurden und die meiste Zeit ihres Lebens auf Social Media verbringen, anstatt sich zu verlieben oder sexuell aktiv zu sein. Das sind die Worte des Produzenten, nicht unsere! Einen Beweis für diese Aussage liefern sie jedoch nicht mit. Aus welchem Grund, können wir uns wohl alle denken.

Wer sich die Vagina-Chips bestellt, soll ziemlich davon profitieren. „Nachdem du es gekostet hast, wirst du dich an deine wildesten Liebesabenteuer erinnern, an deine erste echte Liebe, und vielleicht verlierst du sogar deine orale Jungfräulichkeit“, verspricht der Hersteller auf der Website.

So kommt der Geschmack zustande

Kommen wir aber nun zum wohl interessantesten Part: Wie genau kann man sich den Geschmack vorstellen und vor allem, welche Zutaten sind hier im Spiel? Auch darüber informiert Chazz im Detail. Man habe sich „die fünf mutigsten Mitarbeiter:innen“ herausgepickt und diese dann auf die Jagd nach dem perfekten Vagina-Geschmack geschickt. Die Art und Weise, wie sie recherchierten, konnten sie dabei wohl selbst wählen. Die restlichen Angestellten durchforsteten sämtliche Foren und forschten nach, was Menschen mit dem Geschmack einer Vulva assoziieren.

Das Ergebnis formten sie dann in Gewürze um und wählten die Mischung aus, die an ihren Recherchen am nächsten dran waren. Laut Beschreibung sind folgende Inhaltsstoffe enthalten: Salz, Zwiebel, Zucker, Cream Powder, Hefeextrakt, natürliches Aroma, Petersilie, schwarzer Pfeffer, natürliches Sauerrahmaroma, Zitronenpulver, Lorbeerblätter und eben alles, was man sonst noch für die Herstellung von Chips benötigt.

Noch mehr verrückte Chips-Geschmacksrichtungen

Wer jetzt überzeugt ist und Chips mit dem besonderen Geschmack testen möchte, muss dafür ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn eine einzige Packung kostet in etwa zehn Euro. Versand nicht inkludiert!

Wer auf die Vagina-Geschmacksrichtung verzichten möchte, hat noch eine große Auswahl an anderen, nennen wir es, außergewöhnlichen Sorten. Lust auf Chips, die nach Miesmuscheln und Weißwein schmecken? Wie wäre es mit Cannabis-Geschmack? Oder vielleicht lieber Magic-Mushrooms-Taste? Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Würdet ihr diese Chips probieren? Fix! Schmecken bestimmt interessant … Nein, danke!

