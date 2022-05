Es ist so weit: Kourtney Kardashian und Travis Barker geben sich – mal wieder – das Ja-Wort. Diesmal findet die große Hochzeitsfete im italienischen Fischerdorf Portofino statt. Bereits gestern haben die Kardashians dort für großes Aufsehen gesorgt.

Denn die viertägige Feier wurde gebührend eingeleitet.

Kourtney Kardashian und Travis Barker heiraten in Portofino

Wenn die Großfamilie der Kardashians in einem kleinen Mittelmeer-Örtchen wie Portofino samt Entourage aufkreuzt, sorgt das natürlich für ganz schön großes Aufsehen. Kombiniert mit dem dramatischen Auftreten der Celebrities ist dort also gerade ganz schön was los. Gestern wurde die viertägige Hochzeitsfeier mit einem imposanten Dinner eingeläutet. Die Outfits der Geschwister wurden dabei zum Hingucker. Auf Instagram teilte die Familie bereits jede Menge Eindrücke.

Vor dem Dinner, das in den jeweiligen Insta-Stories der Kardashians zu bewundern ist, hat die Familie erstmal die italienische Sonne genossen.

Gemeinsam mit Kourtney und Travis feiern auch Kim, Khloe, Kylie sowie Kendall samt Kindern und natürlich auch Mama Kris das verliebte Ehepaar. Von Caitlyn Jenner fehlte aber bislang noch jede Spur. Doch laut Insidern soll die Zeremonie in Italien wirklich nur im kleinsten Kreis stattfinden, eine weitere, größere Feier soll es dann in Los Angeles geben.

Trauung in historischem Schloss

Heute Sonntag, dem 22. Mai 2022, soll die Trauung schließlich stattfinden. Dafür hat sich „Kravis“, wie Kourtney und Travis von ihren Fans genannt werden, auch einen besonders schönen Ort ausgesucht. Das Castello Brown, ein Schloss mit Blick auf das wunderschöne Fischerdörfchen.

Das Castello stammt noch aus der Römerzeit und ist mittlerweile ein Museum. Hin und wieder wird es auch für Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt. Da es auf einem Hügel thront, gewährt es auch eine spektakuläre Aussicht auf den Ort Portofino und zusätzlich auch ausreichend Privatsphäre. Für eine VIP-Family wie die Kardashians ganz besonders wichtig.