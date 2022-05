Jeder von uns hat diese eine Freundin, die online einfach jeden ausfindig macht. Sie ist besser als das FBI und findet alles über euer Date oder neue Love-Interests von eurem/eurer Ex heraus. Ihr detektivisches Talent könnte auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Diese Tierkreiszeichen sind die besten „Social Media Stalker“.

Krebs

Der Krebs gilt als eines der vorsichtigsten Sternzeichen überhaupt. Deshalb hat er sich gewiefte Skills angeeignet, um immer auf Nummer Sicher zu gehen. Ein paar Recherchen auf Insta und Facebook sind für den Krebs schon lange keine Herausforderung mehr. Er hat den Dreh auf jeden Fall raus. Seine Fähigkeiten sind allerdings nicht nur ein Segen, sondern gleichzeitig auch ein richtiger Fluch. Denn durch seine regelmäßige Stalking-Routine im Internet hängt er seinem/seiner Ex viel zu lange hinterher und kann einfach nicht loslassen.

Skorpion

Der Skorpion tut sich schwer, im Vorhinein das Gute im Menschen zu sehen. Deshalb gibt er sich immer wieder einer intensiven Social-Media-Recherche hin, um sicherzugehen, dass neue Leute in seinem Umfeld auch nichts zu verbergen haben. Dabei ist er unermüdlich und gibt einfach nicht auf, bis er nicht etwas gefunden hat. Sein Durchhaltevermögen ist erstaunlich – auch wenn dabei sein Schlaf darunter leiden muss. Also Vorsicht beim Skorpion – der findet einfach alles über euch heraus.

Stier

Stiere sind von Natur aus sehr intelligent und haben großen Spaß dabei, sich Informationen selbst zu beschaffen. In der Uni und der Schule war das schon immer ein besonders hilfreiches Talent. Doch dieses Talent lebt der Stier nicht nur in seiner schulischen Laufbahn aus. Inzwischen hat er entdeckt, dass es auch in anderen Bereichen sehr nützlich sein kann -nämlich beim Auschecken von Online-Informationen über andere Personen. Seine detektivischen Fähigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Denn seine geheimen Tricks setzt er gekonnt ein und hilft damit liebend gern jeder seiner Freundinnen aus, die mehr über ihr neues Date herausfinden wollen.