Travis Barker und Kourtney Kardashian sind (schon wieder) verheiratet. Am Sonntag folgte endlich die große Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie im italienischen Portofino. Bei einer romantischen Zeremonie gaben sich die beiden nochmals vor versammelter Mannschaft das Ja-Wort.

Nun gibt es die ersten Fotos von der großen Feier.

Das sind die ersten Fotos der Hochzeit

Man kann sich einfach nicht oft genug das Ja-Wort geben. Denn alle guten Dinge sind drei. Davon sind Kourtney und ihr neuer Ehemann Travis Barker offenbar überzeugt. Erst vor wenigen Tagen ließen sie sich offiziell beim Standesamt in Los Angeles trauen – davor inoffiziell in Las Vegas. Und am Sonntag (22.05.) schritten die beiden erneut vor den Altar – diesmal aber im italienischen Fischerdorf Portofino vor Freunden und Familie. Nun gibt es auch die ersten Schnappschüsse der Trauung, die im historischen Schloss Castello Brown stattgefunden hat. Und die Kulisse ist traumhaft – eingebettet von tausenden Rosen und Goldverzierungen.

Doch bei einer eintägigen Hochzeitsfeier allein blieb es bei den Kardashians natürlich nicht. Denn die Feierlichkeiten sollen insgesamt vier Tage lang dauern. Sie starteten am Freitagabend mit einer Dinnerparty und wurde gefolgt von einem Besuch in der Abtei von San Fruttuoso, wo auch ein besonderes Mittagessen stattfand. Am Samstagabend Abend tanzten die Gäste in der Villa Bartolomeo, einem Teil des Dolce & Gabbana-Komplexes. Wie es jedoch heute weitergehen soll, müssen wir wohl in den Insta-Stories der Kardashians verfolgen.

Bild: alabamaluellabarker / Instagram



Das war das Hochzeitskleid von Kourtney Kardashian

Selbstverständlich müssen wir auch über Kourtneys Brautkleid sprechen. Der KUWTK-Star hat sich für ein kurzes weißes Kleid mit Korsett und Spitzenverzierungen an Saum und Ausschnitt von Dolce & Gabbana entschieden. Im Fokus des Hochzeitsoutfits der 43-Jährigen stand aber auf jeden Fall der überlange, dramatische Schleier. Der hätte wohl kaum pompöser werden können. Travis hingegen trug ganz klassisch einen schwarzen Anzug mit schwarzer Fliege und weißem Hemd.