Es gibt wieder süße Nachrichten aus Hollywood: Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger sind wieder Eltern geworden. Am Samstag kam ihre Tochter auf die Welt. Das geben die beiden jetzt über ihre Instagram-Accounts bekannt.

In dem cuten Insta-Posting verraten sie außerdem, wie ihre Tochter heißt. Es ist das zweite gemeinsame Kind der beiden.

Chris Pratt & Katherine Schwarzenegger: Baby Nr. 2 ist da

Überglücklich verkünden Chris und Katherine die Geburt ihrer jüngsten Tochter, die am Samstag (21.05.) zur Welt gekommen ist. „Wir freuen uns sehr, die Geburt unserer zweiten Tochter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, bekannt zu geben“, so die beiden auf ihren Instagram-Kanälen. „Mama und Baby geht es gut. Wir fühlen uns gesegnet und dankbar. Alles Liebe, Katherine und Chris“, fügt der 42-Jährige noch in die Caption seines Postings hinzu.

Tochter Lyla Maria ist jetzt große Schwester

Die Tochter von Arnold Schwarzenegger und der Schauspieler lernten sich 2018 kennen. Im Januar 2019 verkündeten sie dann ihre Verlobung und heirateten noch im Juni desselben Jahres. Im August 2020 brachte Katherine die erste gemeinsame Tochter Lyla Maria zur Welt. Kurz vor Weihnachten 2021 verkündeten das Paar dann, dass es erneut Nachwuchs erwartet. Und jetzt die schönen Nachrichten: Das Baby ist auf der Welt und die Familie überglücklich. Damit ist Töchterchen Lyla Maria nun große Schwester.

Neben den zwei Töchtern mit Katherine Schwarzenegger hat Schauspieler Chris Pratt außerdem noch ein weiteres Kind. Von 2009 bis 2017 war der „Jurassic World“-Darsteller mit Schauspielerin Anna Faris verheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2017 wieder. Aus der Ehe entstand der mittlerweile 9-jährige Sohn Jack.