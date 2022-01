Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Chris Noth ziehen die „And Just Like That“-Macher nun Konsequenzen. Im Staffelfinale wird seine Rolle Mr. Big in einer kurzen Szene nämlich nicht mehr zu sehen sein, wie es eigentlich geplant gewesen sei.

Die Szene in der letzten Folge mit Carrie soll laut Berichten nicht mehr ausgestrahlt werden. ! Vorsicht, es folgen Spoiler!

„And Just Like That“-Macher streichen letzte Szene mit Chris Noth

Im letzten Monat häuften sich die Missbrauchsvorwürfe gegen den „SATC“-Darsteller. Mehrere Frauen warfen dem Schauspieler nämlich vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe aber vehement. Aus diesem Grund wurde Noth im Zuge des Skandals schon von seiner Agentur und Vertretung fallengelassen. Ebenso strich man seine Rolle in der Serie „The Equalizer“. Nun ziehen aber auch die Macher des „SATC“-Reboots Konsequenzen aus den schweren Anschuldigungen gegen den 67-Jährigen. Wie wir wissen, ist seine Rolle ‚Big‘ in der Neuauflage direkt in der ersten Folge an einem Herzinfarkt gestorben. Allerdings war es geplant, dass er im Staffelfinale in einer kurzen Szene mit Carrie Bradshaw noch ein letztes Mal zu sehen sein werde.

Szene war schon abgedreht

In der schon gedrehten Szene soll Carrie die Asche von Mr. Big in Paris auf der berühmten „Pont des Arts“-Brücke verstreuen. Dabei soll ihr verstorbener Ehemann ihr noch ein letztes Mal erscheinen. Doch diese Szene werden Fans womöglich am 3. Februar zum Staffelfinale nicht mehr zu sehen bekommen. Denn laut Berichten von TV Line soll diese nun als Konsequenz der Vorwürfe ganz gestrichen werden.

Auch die Serienstars des Reboots, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis, reagierten schon auf die Geschehnisse und die Vorwürfe gegen ihren Kollegen und veröffentlichten ein gemeinsames Statement auf Instagram und Twitter. „Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth“, so die drei US-Stars. „Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben.“