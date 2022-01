Mehrere Frauen haben dem „And Just Like That“-Star Chris Noth sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Nun soll deswegen die zweite Staffel des „Sex And The City“-Spinoffs auf Eis liegen.

Die Gespräche rund um die Fortsetzung der ersten Staffel sind laut Set-Insider verstummt.

Keine Fortsetzung für „And Just Like That“?

Der Hype um das SATC-Spin-off „And Just Like That …“ ist groß. Fans rund um den Globus feiern das Revival von Carrie, Miranda und Co. und freuen sich umso mehr, als bald auch von einer zweiten Staffel die Rede ist. Nun ist diese aber offenbar in Gefahr. Grund sind die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Chris Noth, der in der Serie Mr. Big verkörpert.

Wie Set-Insider dem Magazin „Us Weekly“ verraten, ist die Stimmung im Produktionsteam äußerst schlecht. Vor den Vorwürfen war die Vorfreude auf die zweite Staffel riesig – doch nun sei diese komplett verpufft. „Es gab Gespräche über eine weitere Staffel, aber nach den letzten Tagen sind alle diese Gespräche eingestellt worden. Alle sind durch“, erklärt die Quelle.

Schwere Vorwürfe gegen Chris Noth

Insgesamt vier Frauen werfen ihm sexualisierte Gewalt vor. Die Anschuldigungen reichen bis hin zu Vergewaltigung. Noth selbst stritt diese als „kategorisch falsch“ ab. „Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber eines weiß ich: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen“, so der Schauspieler.

Seine Schauspiel-Kolleginnen solidarisierten sich jedenfalls mit den Frauen. „Wir sind zutiefst bestürzt über die Vorwürfe gegen Chris Noth“, hieß es im Statement der drei Stars der Serie, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon. „Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung“, teilten die Schauspielerinnen mit.

Insbesondere seine Onscreen-Partnerin Sarah Jessica Parker sei über die Anschuldigungen schockiert. Parker war – was ihre Serienfigur Carrie Bradshaw betrifft – immer äußerst beschützerisch. „Es geht nicht um das Geld, sondern um ihr Vermächtnis. (Ihrer Serienfigur) Carrie ging es immer darum, Frauen zu helfen, und jetzt, unter ihrer Aufsicht, sagen Frauen, dass sie verletzt worden sind“, erklärte der Insider.

Frau von Chris Noth geschockt von Anschuldigungen

Auch Chris Noths Ehefrau Tara Wilson lassen die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs wohl nicht kalt. Diese scheint nämlich Konsequenzen zu ziehen. Bereits kurze Zeit nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen, wurde Wilson ohne Ehering gesichtet. Zudem verriet ein Insider vor Kurzem: „Es geht ihr nicht gut“. Sie soll über eine Auszeit nachdenken. Die Anschuldigungen der inzwischen vier Frauen seien einfach zu schwerwiegend.