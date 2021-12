Missbrauchsvorwürfe überschatten das „Sex And The City“-Revival. Der „And Just Like That“-Schauspieler Chris Noth wird jetzt beschuldigt, zwei Frauen in den Jahren 2004 und 2015 vergewaltigt zu haben. Der Schauspieler weist die Anschuldigungen von sich.

Die betroffenen Frauen sollen sich völlig unabhängig voneinander an ein Magazin gewandt haben.

Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth

Der Schauspieler Chris Noth kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen. Durch sein Comeback in der „Sex and the City“-Neuauflage „And Just Like That“ ist er gerade in aller Munde. Nun treffen den 67-Jährigen aber heftige Vorwürfe. Der Hollywood-Star wird beschuldigt, zwei Frauen sexuell missbraucht zu haben. Die Zeitschrift „The Hollywood Reporter“ berichtet äußerst detailliert über zwei angebliche Vorfälle in den Jahren 2004 und 2015.

Die Frauen, die sich laut dem Bericht nicht kennen, wandten sich separat an „The Hollywood Reporter“ und berichteten von massiven sexuellen Übergriffen. Die erste Frau schrieb im August eine E-Mail an das Magazin. „Ich bin mir nicht sicher, wie Sie mit dieser Art von Geschichte umgehen und wie Sie die anderen Opfer finden.“, begann sie ihre Nachricht.

„Ich war so naiv“

Sie arbeitete damals als Kellnerin und war ein großer Fan des Schauspielers. Sie gerade einmal 25 Jahre alt, er 50. Als Noth in dem Club, in dem sie arbeitete, auf sie aufmerksam wurde, gab er ihr seine Nummer. Sie trafen sich zum gemeinsamen Dinner. Danach soll Noth sie in sein Apartment eingeladen haben. „Ich dachte, wir trinken Whiskey und reden über seine Schauspielkarriere. Ich war so naiv und dumm“, so die Betroffene. Er soll sich dann plötzlich vor ihr ausgezogen haben und sie zum Sex genötigt haben.

Die zweite Frau soll Chris Noth 2004 kennengelernt haben. Zu dieser Zeit war sie 22 Jahre alt und hatte gerade einen Einstiegsjob bei einer „hochkarätigen Firma“ in Hollywood begonnen. Dort soll auch Chris Noth gearbeitet haben. „Er ging an meinem Schreibtisch vorbei und flirtete mit mir. Er bekam irgendwie meine Nummer und hinterließ Nachrichten auf meinem Arbeitstelefon. Der erfolgreiche Schauspieler habe sie dann in ein Apartment in West Hollywood eingeladen und sie dort „von hinten“ vergewaltigt.

North weist Vorwürfe zurück

Den zwei Frauen zufolge war es Noths neuerlicher öffentlicher Auftritt in „And Just Like That…“, der sie dazu veranlasste, sich an die Öffentlichkeit zu wenden.

Das lässt der Schauspieler nicht auf sich sitzen. „Die Anschuldigungen gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch„, erklärte Noth der Zeitschrift. Die Kontakte mit den betreffenden Frauen seien laut dem Hollywood-Star ganz klar „einvernehmlich“ gewesen. „Diese Geschichten könnten vor 30 Jahren oder 30 Tagen entstanden sein – nein bedeutet immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich.“, so der Star.

Zudem wundert sich der Schauspieler über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts: „Es ist schwierig, den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Geschichten nicht infrage zu stellen. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber ich weiß eines: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen.“

Werbepartner Peloton reagiert

Der Fitness-Rad-Konzern Peloton reagierte schnell und nahm bereits ein Werbevideo, in dem er zu sehen ist, offline. Der Clip wurde erst vor wenigen Tagen in Anspielung an seine Rolle als Mr. Big veröffentlicht und ging prompt viral. Wieso der Clip so gehyped wurde, erfahrt ihr hier. (Achtung Spoiler zu „And Just Like That“!)