Könnt ihr euch noch an den absolut unangenehmen Moment in der vierten Staffel von „Selling Sunset“ erinnern, als Chrishell Stause auf ein Blind Date trifft? Tja, offenbar fand der Reality-Star das Treffen genauso awkward. Auf Twitter sagt sie Robert Drenk jetzt nämlich die Meinung!

„Danke, dass du mir gezeigt hast, was ich NICHT will“, so Chrishell.

„Selling Sunset“: Diese Szene sorgte für Irritation

Es war wohl wirklich einer der unangenehmsten Momente der neuen Staffel von „Selling Sunset“. Chrishell Stause ist als glücklicher Single gemeinsam mit ihren Makler-Kollegen und Kolleginnen auf einer Yacht und feiert eine Party. Dort trifft sie dann auf ein Blind Date, das der Ehemann ihrer Kollegin arrangiert hat. Doch der Funke scheint zwischen den beiden einfach nicht überzuspringen. Nach einem ziemlich seltsamen Erstgespräch scheint Chrishell auch bald die Flucht vor Robert zu ergreifen, indem sie mit ihren Freundinnen und Kolleginnen ausgelassen tanzt.

Plötzlich – so sieht man es zumindest in der Serie – steht Robert auf, lässt einen zieeehmlich plumpen Anmachspruch los („Du bist ganz schön heiß, Zeit, dass du dich etwas abkühlst“…..ew!), packt Chrishell und trägt sie auf eine Sitzbank. Diese Szene hat für ziemliche Irritationen gesorgt. Denn Chrishell fühlte sich sichtlich unwohl und hat Robert sogar klargemacht, dass sie jetzt tanzen und nicht mit ihm reden wolle.

Netflix war so freundlich und hat die Szene nochmal zusammengefasst:

What Not To Do On A Blind Date*



*as demonstrated by Chrishell's date on Selling Sunset pic.twitter.com/Y1KB2s8B6I — Netflix (@netflix) December 2, 2021

Chrishell Stause sagt Blind Date den Kampf an

Was dann folgte, war der Kommentar eines Users, der eine heftige Diskussion zwischen Chrishell und Robert auslöste. Der Twitter-Nutzer schrieb: „Diese Szene war so cringe! Auch die Tanzeinlage, einfach alles.“

The whole scene was cringe, even their dance move was cringe.. everthing was cringe.. they should have renamed it to „The Cringe“. — Monehhh (@reicher_mann) December 2, 2021

Chrishell nahm es anfangs noch mit Humor und konterte: „Zu unserer Verteidigung: Das war nicht der Song, zu dem wir getanzt haben! Ich fordere, dass wir das unbearbeitete Material veröffentlichen, denn hier sehen wir wirklich verrückt aus!“.

Ok but in our defense this is not the song we were dancing to. Petition to release the unedited dancing footage 😆🤣 bc agreed we look manic — Chrishell (@Chrishell7) December 2, 2021

Wer das ganze jedoch nicht ganz so lustig fand, war Robert. Er ist wohl bis heute nicht über den Korb hinweggekommen und kommentiert: „Würdest du zu deiner Verteidigung sagen, dass der wahre Grund, warum das Date von der Sekunde an, in der ich auftauchte, seitwärts ging, der war, dass dein Freund Jason dort war?“ Dann legt er noch einen nach: „Ich schätze, deinen Mann vor deinem Blind Date zu verstecken, sorgt für viel cringe.“

FYI: Mittlerweile ist Chrishell mit Jason Oppenheim, dem Chef des Immobilienbüros, in einer Beziehung.

In your defense would you say the real reason the date went sideways from the second I showed up was because your boyfriend Jason was right there? I guess hiding your man from the man that came to a blind date makes for lots of cringe — Robert Drenk (@RobertDrenk) December 14, 2021

„Danke, dass du mir gezeigt hast, was ich NICHT will“

Doch das war noch nicht alles. Die Diskussion ging noch weiter. Denn dann meldete sich Chrishell wieder zu Wort und schrieb: „Oh hi Robert! Jason und ich waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammen. Das kam erst viel später. Aber wenn du dich dadurch für dein Verhalten besser fühlst, verstehe ich das.“

Oh hi Robert! Jason was not my boyfriend here. In fact that step came much later. But if thinking that makes you feel better about your behavior, I get it 🤷🏻‍♀️😅 — Chrishell (@Chrishell7) December 14, 2021

Auch das lässt Robert nicht auf sich sitzen. Er wirft Chrishell erneut vor, dass sie damals bereits mit Jason zusammen war. „Das Internet sagt was anderes. Und mit ‚viel später‘ meinst du wohl, als wir eine Woche danach alle zusammen in Las Vegas waren?“

That’s not what the internet is saying… and by much later you mean when we were all in vegas a week after? Sure looked that way 👍🏼 — Robert Drenk (@RobertDrenk) December 14, 2021

Das war dann offenbar zu viel für die Luxus-Maklerin. Sie sagt Robert in einem Tweet, den sie mittlerweile wieder gelöscht hat, die Meinung! „Robert, akzeptiere deine Niederlage. Man packt eine Frau nicht einfach so ohne ihr Einverständnis. Und dass du mich daran gehindert hast, zu gehen, indem du einfach nicht aufgestanden bist und mich nicht vorbeigelassen hast, war wirklich lächerlich“, lautete der Tweet, wie JustJared schreibt. Dann bestätigt Chrishell auch, dass an diesem Wochenende in Las Vegas tatsächlich etwas zwischen ihr und Jason gelaufen ist. Abschließend schreibt sie noch: „Danke, dass du mir gezeigt hast, was ich NICHT will.“