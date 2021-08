Waaaait WHAT?! Unser Gossip-Herz schlägt gerade um einiges höher. Gerade eben haben wir nämlich erfahren, dass die “Selling Sunset”-Stars Chrishell Stause und Jason Oppenheim zusammen sind.

Das hat die 40-Jährige jetzt so ganz nebenbei auf Instagram verraten.

Chrishell Stause datet ihren Boss Jason Oppenheim

Insta-Gossip incoming! Via Instagram hat “Selling Sunset”-Star Chrishell Stause jetzt ganz casual verraten, dass sie ihren Boss Jason Oppenheim datet. Auf ihrem Account postete die 40-Jährige Urlaubsfotos aus Italien, die sie nicht nur mit einigen Co-Stars aus der Reality-Show, sondern auch beim Kuscheln mit Jason Oppenheim himself zeigen! Auf einem der Pics küsst der Immobilienmakler Chrishell zärtlich am Hals. Und nicht nur die Fotos, sondern auch Jasons Bruder Brett bestätigt, dass die beiden ein Paar sind. Sein Zwillingsbruder hat die Schnappschüsse nämlich kommentiert. “Ich liebe dich Chrishell. Danke, dass du meinen Bruder glücklich machst”, so der 44-Jährige.

Nach Scheidung wieder glücklich vergeben

Zuletzt machte Chrishell mit ihrer Scheidung von Schauspieler Justin Hartley Schlagzeilen. Die beiden hatten sich nämlich völlig überraschend getrennt. Das Beziehungs-Drama war auch in Staffel 3 der Reality-Show “Selling Sunset” Thema. Nach einer kurzen Beziehung mit den Tänzer Keo Motsepe ist Chrishell jetzt aber offenbar mit ihrem Boss glücklich.

Übrigens: Es ist bereits offiziell, dass auch noch eine vierte Staffel der Netflix-Serie kommt. Wann genau die neuen Folgen online gehen, ist aber noch nicht bekannt.