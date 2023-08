Für Paare sind die Erwartungen an die eigene Hochzeit wohl immer ziemlich hoch. Man will schließlich den perfekten Tag erleben. Dass aber auch das ein oder andere Hoppala eine tolle Hochzeit schaffen kann, zeigt jetzt ein Fall aus Colorado. Denn hier kam ein Bär als ungeladener Gast.

Und der nutzte die Feier in vollen Zügen aus!

Bär erscheint bei Hochzeitsfeier – und plündert Dessertbar

Wer schon einmal eine große Hochzeit geplant hat oder als Gast dabei war, weiß: die Anspannung ist im Vorfeld immer groß. Ganz besonders bei Hochzeiten, die Outdoor stattfinden. Die wichtigste Frage in der grünen Idylle ist immer: hält das Wetter durch?

Denn auch, wenn alte Sprichwörter einem wieder und wieder vermitteln, dass Regen auf der Hochzeit Glück bringt: eigentlich sehnen sich doch alle nach einem strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Im Falle von Cailyn und Brandon ging dieser Traum aber nicht in Erfüllung. Denn ihre Hochzeit in Colorado wurde mit ganz schön viel Regen beschert. Statt wolkenlosem Himmel gab es also eine Zeremonie mit Regenschirmen. Doch das Paar lässt sich von dem Wetter nicht weiter irritieren – schließlich folgt ja nach der Trauung die Party.

Und diese findet zum Glück Indoor statt. Zumindest glaubt das Paar zu Beginn wohl, dass das eine gute Entscheidung war. Denn zu Beginn scheint alles toll zu sein. Die beiden schneiden ihre Hochzeitstorte an, präsentieren ihren Hochzeitstanz und bereiten sich und die Gäste auf die große Party vor. Doch die Flucht ins Trockene birgt für das Paar schon kurz darauf einen neuen Schock. Als es sich nämlich alle Indoor gemütlich machen, entdeckt der Bruder der Braut einen uneingeladenen Gast. „Brandon war an der Bar, um sich etwas zu trinken zu holen, und mein Bruder kam auf ihn zu und sagte: ‚Wusstest du, dass hier ein Bär drin ist?'“, erinnert sie sich gegenüber „Insider“.

„Wir werden diesen Tag nie vergessen“

Tatsächlich hat sich ein ziemlich großer Bär in die Hochzeitsgesellschaft geschlichen. Was genau ihn angelockt hat, ist nicht klar. Doch der Bär scheint Gefallen an der Party zu finden. Vor allem die Snacks scheinen ihm zuzusagen. „Der Bär war oben auf dem Desserttisch und durchwühlte gerade die Dessertbar“, erinnert sich die Braut. Die akribisch ausgewählten Desserts und Leckereien, die liebevoll an der Dessertbar platziert wurden, werden nicht von den Gästen verspeist, sondern von dem Bären.

Festgehalten wird das Szenario vom Bruder der Braut und dessen besten Freund. Denn so ein Moment muss definitiv für die Ewigkeit festgehalten werden. „Ich habe noch nie einen Bären gesehen, und als Einwohner von Colorado hört man immer wieder davon, aber das war definitiv nicht das, was ich erwartet hatte“, erzählt auch Cailyn. Denn auch, wenn es in der Umgebung an dem Tag Bärenwarnungen gab – mit diesem Gast hat sie wirklich nicht gerechnet. Letztlich muss sich der Sicherheitsdienst des Veranstaltungsortes um den ungebetenen Gast kümmern.

Doch auch, wenn der ganz besondere Tag der beiden wohl wirklich ganz anders gelaufen ist, als Cailyn und Brandon erwartet hatten, sie sehen es positiv. Denn abschrecken ließ sich von dem Bären zum Glück niemand. „Am Ende des Abends und den ganzen Tag über sagten die Leute immer wieder zu uns: ‚Diese Hochzeit war monumental. Das war eine ikonische Hochzeit. Wir werden diesen Tag nie vergessen'“, erzählt Cailyn. Und auch sie wird sich an ihren Hochzeitstag wohl aus mehreren Gründen für immer erinnern.