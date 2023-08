Wer sich heutzutage das Ja-Wort geben will, der hat bereits unzählige Möglichkeiten, um den großen Tag festzuhalten. Etwa mittels Foto- und Videografen. Doch ein neuer Wedding-Trend sorgt jetzt dafür, dass sogar eigene Tiktok-Creator für diesen Tag engagiert werden, damit auf Social Media alles zeitgerecht gepostet werden kann.

Übertrieben oder total nützlich?

Tiktok-Creator auf Hochzeiten boomen

In Zeiten von Oversharing auf Tiktok und Instagram, bekommt man bereits Stressflecken, wenn man sich auf einem Riesen-Event befindet, aber einfach nicht zum Posten kommt. Eine Hochzeit wäre zum Beispiel ein klassischer Fall dafür. Denn das Brautpaar ist an dem großen Tag meist so beschäftigt, dass es keine Zeit hat, Fotos und Videos zu machen und diese dann auch noch zu posten. Aber keine Sorge, dafür gibt es eine Lösung!

Denn ein neuer Wedding-Trend macht gerade die Runde. Dabei geht es darum, dem künftigen Ehepaar den Social-Media-Stress abzunehmen. Wie das funktionieren soll? Das Zauberwort lautet: Tiktok-Creator! Die Social-Media-Profis werden zum großen Tag eingeladen und kreieren so viel Content wie nur möglich. Der große Unterschied zu den herkömmlichen Foto- und Videografen: Man muss nicht wochenlang auf das bearbeitete Material warten.

Vielmehr erstellen die Creator Reels, Tiktoks und Stories, die man dann direkt auf seinen Social-Media-Kanälen posten kann. Für diese Leistung muss man dann allerdings auch bereit sein, richtig tief in die Tasche zu greifen. Eigene Unternehmen, die diese Creator zur Verfügung stellen, verlangen zwischen 350 und 1.200 Dollar (etwa zwischen 300 und 1100 Euro).

Sind das die neuen Hochzeitsfotografen?

Wenn man jedoch die Tatsache beachtet, dass sämtliche Fotos und Videos, die von professionellen Fotograf:innen auf Hochzeiten gemacht werden, ohnehin auf Social Media landen, könnte man sich diese doch einfach sparen und stattdessen in Tiktok-Creator investieren. Dieser Meinung ist auch Alejandra Hernandez, die sich mit dieser Idee bereits selbstständig gemacht hat.

Kürzlich ist eines ihrer Videos auf Twitter viral gegangen, wie sie genüber CNBC verrät. „Ich habe damit gerechnet, dass ich in den Kommentaren veräppelt werde“. Dabei ist es ganz anders gekommen. Unzählige User:innen sprachen von einer tollen Idee und dass sie diesen Job sofort antreten würden. „Ich war überrascht, dass die Menschen mich so unterstützt haben“, erzählt die Hochzeits-Expertin.

„Die Branche ändert sich“

Hernandez ist sich sicher, dass Tiktok-Creator auf Hochzeiten bald üblich werden. „Menschen müssen einfach akzeptieren, dass sich die Branche ändert“, erzählt sie CNBC. Immerhin ist um Hochzeiten ein enormer Hype auf Social Media entstanden. Nicht umsonst zählt der Hashtag #weddingtok bereits mehr als sieben Milliarden Aufrufe.

Gehen wir also mit der Zeit und planen beim Hochzeits-Budget ab sofort auch Tiktok-Creator ein? Oder lassen wir alles beim Alten und laufen sämtlichen Hochzeitsgästen nach, damit diese uns ihr gar nicht mal sooo gutes Material von diesem Tag schicken?

Würdet ihr einen Tiktok-Creator statt einem Fotografen für eure Hochzeit buchen? Ja, klingt gut! Nö, total unnötig.

