Er ist endlich zurück: Nach unzähligen Bitten von Userinnen und Usern hat Instagram den chronologischen Feed zurückgeholt. Für alle, die die zeitliche Anordnung aber gar nicht so toll finden, gibt es auch andere Optionen.

Wie ihr diese freischaltet, lest ihr hier!

Instagram bringt chronologischen Feed zurück

Sechs Jahre ist es her, seit Instagram uns 2016 den chronologischen Feed genommen hat. Seitdem wurden Posts immer nach Relevanz sortiert. Ein Algorithmus sortierte Fotos und Videos unter anderem nach Engagement. Ganz zum Ärger einiger User. Denn für viele bedeutete das, dass sie vor allem jene Inhalte konsumierten, die aufregten und „skandalöser“ waren. Posts ihrer engsten Freunde, die weniger Follower hatten, gingen dabei oft verloren.

Doch bereits Ende 2021 verkündete Instagram, dass man auf das Feedback der Userinnen und User Rücksicht nehmen will. Denn: „Wir möchten, dass die Nutzer die Kontrolle über ihre Erfahrungen haben“, erklärt das Unternehmen auf Twitter. Wie das aussehen könnte, stellt Instagram jetzt vor. Denn der chronologische Feed ist endlich wieder zurück. Wir sehen also wieder alle Posts in der Reihenfolge, wie sie gepostet wurden – mit den aktuellsten ganz oben!

Doch es gibt noch eine zweite neue Option: Favoriten. Dabei kann jeder User jetzt selbst bestimmen, welche Accounts für ihn oder sie besonders wichtig sind und von wem man Postings zuallererst sehen möchte. Die Favoriten werden im Feed dann ganz oben angezeigt.

So ändert ihr die Einstellungen in eurem Instagram-Feed

Aber auch wenn das eventuell kompliziert klingt, sind die neuen Optionen ultra einfach einzustellen. Wer seinen Feed chronologisch sehen möchte, stellt das einfach auf der Startseite ein. Sobald ihr die App öffnet, klickt ihr dafür oben auf das Instagram Logo. Direkt neben diesem ist nämlich ein kleiner Pfeil, der die Optionen zeigt. Wer alle Posts chronologisch sehen will, klickt dann auf „Gefolgt“ und sieht dann alle Posts von den Accounts, denen man folgt in zeitlicher Reihenfolge.

Für alle, die die Favoriten-Ansicht bevorzugen, funktioniert die Einstellung in zwei Schritten: Zuerst müsst ihr auf den Instagram-Button klicken und dann „Favoriten“ antippen. Danach wählt ihr einfach jene Accounts aus, die euch besonders wichtig sind – bis zu 50 Accounts sind möglich. Et voilà, schon habt ihr euren personalisierten Insta-Feed!

Wer keine der Optionen anklickt, sieht übrigens auf der Startseite weiterhin den Feed in der Reihenfolge, wie der Instagram-Algorithmus ihn sortieren würde. Also Achtung: Die Default-Ansicht bleibt Algorithmus-bezogen. Wer den personalisierten Feed sehen will, muss das jedes Mal beim Öffnen der App anklicken!

Welche Feed-Option werdet ihr verwenden? Die chronologische Anordnung Nach Favoriten sortiert Die Sortierung durch Instagram (also die ursprüngliche Version)

