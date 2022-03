Dem Tod in die Augen zu schauen, ist für viele ein einschneidendes Erlebnis. Superstar Jared Leto war ihm im März 2020 ganz nah. Wie ihn diese Erfahrung veränderte, verriet er nun in einem Interview.

Der Star wäre vor zwei Jahren fast gestorben.

Diese Erfahrung hat Jared Leto für immer verändert

Es war ein sonniger Tag im März 2020 als Jared Leto mit seinem Freund und Kletterprofi Alex Honnold in den Red Rock Canyon zum Klettern aufbrach. Während des Aufstiegs stürzte der Star und baumelte in mehr als 180 Meter Höhe in der Luft. Als er nach oben blickte, stellte Jared plötzlich fest, wie sein Seil innerhalb von Sekunden vom Felsen zersägt wurde.

„Ohne dramatisch klingen zu wollen, aber dies ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre. War mit @AlexHonnold am Red Rock klettern. Ich schaute nach oben und innerhalb von Sekunden wurde das Seil vom Felsen durchtrennt, während ich etwa 600 Fuß in der Luft baumelte. Ich erinnere mich, wie ich auf den Boden tief unter mir geschaut habe“, schrieb Leto damals auf seinem Instagram Account.

Es war wie eine Akzeptanz

Jared hatte nochmal Glück. Die fast tödliche Erfahrung hat Letos Sicht auf die Sterblichkeit jedoch verändert, wie er kürzlich in einem Interview mit Men’s Health reflektierte. Als er in schwindelerregender Höhe baumelte und sich der Gefahr bewusst wurde, blickte er zu Boden und fühlte einen Moment der Akzeptanz bevor das Adrenalin einsetzte und er sich aus der Situation retten konnte. „Es war wie eine Akzeptanz und ein bisschen Traurigkeit“, erzählte er Men’s Health. „Es war nicht einmal Angst. Es war wie, ah, nicht jetzt.“

Die lebensbedrohliche Situation hätte ihm geholfen, sich mit der Idee des Todes und in der Folge auch des Alterns auseinanderzusetzen. Leto meint dazu: „Dein physischer Körper könnte dich oder dein Gehirn verlassen und vielleicht wendet man sich dann von einigen Zielen ab und kann sich damit anderem zuwenden. Du kannst hundert Jahre alt sein und einen sehr tiefen, achtsamen Atemzug nehmen. Das hat wahrscheinlich seine eigenen Herausforderungen und Belohnungen.“

Seine Leidenschaft fürs Extreme und dem Klettern scheint die Erfahrung nicht gelindert zu haben. Der Oscar-Preisträger ist auch in seinem Job dafür bekannt, in seinen Rollen bis ans Äußerste zu gehen. Ab 31. März ist der Star übrigens in dem Marvel-Streifen „Morbius“ in den Kinos zu sehen.

Und hier ist der Trailer: