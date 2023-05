Yes, we know. Man soll nicht immer alles glauben, was auf TikTok so behauptet wird. Aber manchmal gibt es Internet-Hypes, die zwar völlig absurd klingen, aber durchaus Sinn ergeben. So wie etwa der aktuelle Trend, Salz in den Kaffee zu geben!

Ja, ihr habt ganz richtig gelesen!

Deshalb geben wir jetzt Salz in den Kaffee

Na, wie trinkt ihr den Kaffee am liebsten? Klassisch schwarz oder doch lieber mit Milch und Zucker? Oder ganz fancy mit Zitrone oder Kollagenpulver, so wie das manche Stars und Influencer:innen gerne machen. Jaaa, es gibt schon so einige interessante Upgrade-Varianten von dem Heißgetränk. Doch auf TikTok sind wir nun auf eine ganz neue Idee gestoßen. Habt ihr schon mal Salz in euern Kaffee gestreut? Nö? Wir auch nicht aber wir wurden dank einem Clip neugierig.

Salz in den Kaffee? Was nach eher nach einem Versehen klingt, wird auf TikTok gerade total gehyped. Der Hashtag #saltincoffee verzeichnet allein auf der Videoplattform fast eine Million Aufrufe. In einem viralen Video steht zum Beispiel folgende Anweisung geschrieben: „Du solltest vor dem Brühen unbedingt Salz in deinen Kaffee geben.“ Alternativ kann auch einfach das Salz in die Tasse gestreut werden. Wieso das Ganze? Auch das wird erklärt. „Salz blockiert den bitteren Geschmack“, heißt es in dem Video.

Aber, ganz wichtig: In all den Clips ist immer nur von einer Prise die Rede. Außerdem soll der Hack bei schwarzem Kaffee angewandt werden. Bereits eine kleine Prise Salz neutralisiert den bitteren Geschmack und hebt das Aroma des Kaffees hervor. Sounds good? Das finden auch viele andere TikTok-User:innen.

Netz feiert den Hack

Unzählige Nutzer:innen sind jedenfalls richtig angetan von dem Hack und teilen ihre Begeisterung im Netz. Der Kaffee soll dadurch nämlich nicht nur weniger bitter sein, sondern auch viel cremiger. „Es ist wie Magie, das ist der cremigste Kaffee, den ich je hatte. Ich kann nicht glauben, dass es 40 Jahre gedauert hat, bis ich den Hack für mich entdeckt habe“, sagt zum Beispiel TikTokerin @kbhoyle.author in ihrem Review-Video. „Salz in schwarzem Kaffee! Bester Kaffee ever! Jetzt wisst ihr Bescheid.“, ergänzt sie noch, während sie genüsslich an ihrer Tasse nippt. Und in der Kommentarspalte stimmen ihr viele Follower:innen zu!

Keine neue Idee

Was dank TikTok, Instagram und co. natürlich neu und fancy klingt, ist aber keineswegs eine neue Idee. Denn seit Jahrzehnten ist wissenschaftlich erwiesen, dass Natriumchlorid die Geschmacksrezeptoren unserer Zunge beeinflussen und bittere Geschmacksnoten durch das Salz weniger intensiv wahrgenommen werden. Zudem ist es in vielen asiatischen Ländern – wie zum Beispiel Vietnam – durchaus üblich den Kaffee mit einer Prise Salz (und gegebenfalls Kondensmilch) zu trinken. TikTok hat es also wieder mal geschafft ein altbekanntes Ritual vor allem bei der Gen Z populär zu machen.