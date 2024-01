Ihr steckt in der Klemme oder braucht einfach ein wenig Unterstützung? Dann solltet ihr euch definitiv an diese drei Sternzeichen wenden. Denn sie sind wirklich immer hilfsbereit!

Das hat aber auch seine Schattenseiten.

Krebs

Krebse sind für ihr großes Herz bekannt. Durch ihre sensible und empathische Art wissen sie immer ganz genau, wie es den Menschen in ihrem Umfeld geht und sehen auch sofort, wann jemand Hilfe braucht. Krebse muss man also selten aktiv um Unterstützung bitten. Sie übernehmen Aufgaben und Dinge ganz einfach ohne viel Drumherum.

Fische

Fische sind vor allem dann hilfsbereit, wenn es darum geht, Leuten ein offenes Ohr zu leihen. Denn sie hören sich gerne wirklich jedes noch so kleine Problem an und versuchen ihr Bestes, gute Ratschläge zu geben und eine Lösung zu finden. Das macht die Fische zu einer Art Kummerkasten in ihrem Freundeskreis, der wirklich immer zur Stelle ist, wenn es einmal Probleme gibt.

Waage

Die harmoniebedürftigen Waagen suchen immer nach Wegen, wie sie für gute Stimmung sorgen können. Merken sie also, dass es jemandem nicht gut geht, sind sie die Ersten, die ihre Hilfe anbieten. In ihrem Umfeld gelten die Waagen dadurch als besonders hilfsbereit und liebevoll. Was viele aber nicht bedenken: die Waagen schaffen es nicht, Nein zu sagen. So häufen sie sich selbst oft viel zu viel Arbeit auf, um andere zu schützen. Selbst um Hilfe zu bitten fällt den Waagen nämlich unheimlich schwer.