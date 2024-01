Auf Instagram schockt Schauspielerin Ashley Park jetzt mit einer Enthüllung: vor wenigen Wochen erlitt der „Emily in Paris“-Star einen „kritischen septischen Schock“, der gleich mehrere Organe anfiel.

Die Schauspielerin teilt einige Momente aus dem Krankenhaus.

Ashley Park verbrachte eine Woche auf der Intensivstation

Begonnen hat alles mit einer Mandelentzündung, schreibt „Emily in Paris“-Star Ashley Park jetzt in einem Post. Während eines Urlaubs über Neujahr ging es der Schauspielerin plötzlich immer schlechter – und ihr gesundheitlicher Zustand wurde besorgniserregend. De Folge: eine medizinische Odyssee, von der Ashley jetzt auf Instagram schreibt. Denn die Mandelentzündung entwickelte sich zu einem „kritischen septischen Schock, der mehrere Organe infizierte und beeinträchtigte“.

Ashley schreibt von einem Krankheitsverlauf voller Ängste und Unsicherheiten und erwähnt Aufenthalte in „drei ausländischen Krankenhäusern“ sowie eine „Woche auf der Intensivstation“. Sie erlebte „beängstigende Notaufnahmen, unzählige Scans und Tests und Injektionen, unerträgliche Schmerzen und so viel Verwirrung“, schreibt sie.

In ihrer Nachricht an ihre Fans gibt die Schauspielerin aber auch Entwarnung. Denn mittlerweile gehe es ihr wieder deutlich besser. „Ich bin dankbar, dass sich mein Gesundheitszustand entgegen den anfänglichen Behauptungen verbessert hat“, betont sie. „Ich bin auf dem Weg der Besserung und ich verspreche, dass es mir wieder gut gehen wird.“

Auf dem Weg der Besserung

Zu der Nachricht teilt Ashley auch ein paar Bilder, die die Schauspielerin im Krankenhaus zeigen. Zu sehen ist darauf auch ihr Co-Star Paul Forman, der sich in der schweren Zeit um Ashley gekümmert hat. „Am dankbarsten bin ich @peforman dafür, dass er mir in all dieser Zeit bedingungslos zur Seite stand“, schreibt Ashley und bestätigt damit auch die Datinggerüchte der beiden. „Du hast meine Ängste besänftigt […] Ich liebe dich, Paul. Mehr als ich je sagen kann.“ Auch bei ihren Fans und Liebsten bedankt sich die Schauspielerin in ihrem Post und entschuldigt sich für die Abwesenheit in den vergangenen Wochen. Doch jetzt sei sie wieder zurück, betont sie.

In den Kommentaren zeigen sich viele ihrer Fans geschockt und wünschen der Schauspielerin nur das Beste! Auch zahlreiche Promi-Kolleginnen schicken Ashley viele Genesungswünsche. „Emily in Paris“-Star Lily Collins schreibt etwa: „Ich kann mir das kaum ansehen, ohne zu weinen. Ich liebe dich, Schwester, und ich bin für immer dankbar, dass du es überstanden hast.“ Und auch Paul kommentiert den Post mit den Worten „My Love“ und teilt einen eigenen Beitrag, in dem er betont, dass er Ashley immer zur Seite stehen wird!