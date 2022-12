Wenn Emily Cooper für etwas bekannt ist, dann sind es ihre kultigen Outfits. Was Mode angeht, hält sich die Wahlpariserin aus „Emily in Paris“ nicht zurück. Beim näheren Hinsehen fällt nämlich auf, dass einige ihrer Pieces ganz schön kostspielig sind. Das wirft die Frage auf, kann sie sich die Kleider denn als Marketing-Agentur-Angestellte wirklich leisten?

Wir haben ihre Outfits mal genauer unter die Lupe genommen.

Emily in Paris: Outfits im Check

Eine Frage, die uns nach der Überprüfung der Looks von „Emily in Paris“ durch den Kopf gegangen ist: Wird Emily mit Kleidung statt mit Geld bezahlt? Denn selbst wenn sie wirklich gut bezahlt wird, kann sich das mit ihrer Miete und anderen Lebenshaltungskosten niemals ausgehen.

Das durchschnittliche Jahresgehalt einer in Paris im Marketing angestellten Person liegt bei 41.000 Euro Brutto ohne Provisionen. Also entweder sind Emilys Provisionen extrem hoch oder sie ist insgeheim sehr wohlhabend.

1. Metallic Mania

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2022

Dieses Outfit durften wir lange bestaunen. Und fast hätten wir unser Modeherz daran verloren. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt als wir überprüft haben, wie viel die schöne Kombi tatsächlich kostet. Emily trägt hier nämlich ein Vermögen mit sich herum. Die grünen Metallic-Stiefel von Maison Skorpios belaufen sich auf etwa 1.300 Euro. Die kleine Tasche von Louis Vuitton namens Petite Malle gibt es ab etwa 4.350 Euro. Der Pullover ist mit 265 Euro von Essentiel Antwerp vergleichsweise günstig. Und zu guter Letzt rundet der Tanner Rock von Dundas aus Lammleder den Look ab, der um die 2.370 Euro auf Farfetch erhätlich ist.

2. Pink Feathers

BIld: Stéphanie Branchu/Netflix © 2022

Dieser Look aus „Emily in Paris“ mag einem mit seinen im Wind wehenden Federn gefallen oder nicht. Was jedoch feststeht ist, dass das Outfit für das Eiffelturm-Dinner sehr kostspielig war. Das Outfit enthält zum einen ein Kleid von Magda Butrym, es ist auf der Website nicht mehr erhältlich. Die Blusenversion des Kleides kostet jedoch um die 1.130 US-Dollar. Die Plateau-Pumps von Casadei kosten in etwa 1.000 Euro. Der Mantel wurde eigens für die Serie designt und ist somit nicht käuflich.

3. Instagramable wie Emily in Paris

Bild: Marie Etchegoyen/Netflix © 2022

Die Stiefel sind wie beim ersten Look von Maison Skorpios und belaufen sich auf etwa 1.300 Euro. Dieses Mal trägt sie diese aber nicht in metallic-grün, sondern in türkis. Tatsächlich ist das orangefarbene Kleid diesmal etwas günstiger mit 80 Euro und stammt aus der H&M-Kollektion mit Iris Apfel.

4. Emilys Lavendel

Bild: Stéphanie Branchu/Netflix © 2022

Hätte sie einen besseren Look für die Lavendelfelder wählen können? Wahrscheinlich nicht. Das Minikleid mit Blumenprint von Giuseppe Di Morabito ist auf Farfetch inzwischen ausverkauft, kostete aber um die 900 Euro. Und bei der lilafarbenen Jacke handelt es sich wiederum um ein Teil aus der H&M und Iris Apfel Kollektion und kostet 300 Euro.

5. Weicher als Samt

Bild: Marie Etchegoyen/Netflix © 2022

Emily muss viel Geld geerbt haben – das muss einfach so sein. Denn hier trägt die junge Amerikanerin eine Tasche von Celine, die um die 1.950 Euro kostet. Und der wunderschöne Blazer aus Samt von Balmain ist für 2.000 Euro zu haben und das OHNE die passende Hose. Die konnten wir leider nämlich nicht ausfindig machen.

Letzten Endes steht nun aber fest: Das war nur ein kleiner Ausschnitt, dennoch sind ihre Outfits für uns Normalos definitiv nicht bezahlbar. Wer ihre Looks trotzdem nachstylen möchte: Wir haben hier ein paar preisgünstigere Pieces für euch, die genauso gut aussehen.