Du hast deinen persönlichen Talisman, den du mit dir trägst, um dich vor dem „Bösen“ zu schützen oder Freitag der 13. beunruhigt dich? Ein bisschen Aberglaube hat doch jede:r, wenn wir uns ehrlich sind. Manche Menschen sind aber besonders abergläubisch.

Wir verraten euch welche drei Sternzeichen ganz besonders an übernatürliche Kräfte glauben.

Fische

Der Fisch ist ein sehr intuitives Tierkreiszeichen und nimmt seine Umgebung sehr intensiv war. Deshalb wird das Sternzeichen auch oft für eine wahnsinnig gute Intuition beneidet. Abgesehen davon, haben Fische eine große Vorliebe für Rituale und sind dementsprechend auch sehr abergläubisch. Sie klopfen gerne auf Holz um Schlechtes zu bewahren und achten darauf, ja nichts zu verschreien! Außerdem haben sie eigene Rituale, die sie im Alltag gelegentlich anwenden: Salbei räuchern zum Beispiel. Um die negative Energie aus dem Haus zu kicken ist das ein Must-Do!

Krebs

Manche Sternzeichen wollen einfach nichts dem Zufall überlassen, das gilt auch für Krebse. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so einfach zu verunsichern sind. Deshalb finden sie eine besondere Kraft im Aberglauben: Sie haben oft kleine Amulette bei sich, die sie sowohl kräftigen als auch ermutigen. Abergläubisch zu sein gibt den sensiblen Krebsen eine Orientierung im Leben. Sie bauen in gewisser Weise eine Bindung zu ihren Ritualen auf, welche ihnen am Ende des Tages einen guten Halt im Alltag bieten.

Waage

Die Waage lebt nach dem Motto „Es kommt alles so, wie es kommen soll“. Auch dieses Tierkreiszeichen ist sehr abergläubisch und fordert dennoch niemals ihr Glück heraus. Wenn sie mal eine Pechsträhne haben sollte, lässt sie sich davon nicht unterkriegen. Stattdessen lenkt sie ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Zeichen, die ihr das Leben zukommen lässt. Das bedeutet aber nicht, dass das Sternzeichen keine Glücksbringer besitzt. Ganz im Gegenteil: Eine Waage achtet stets darauf, ihren Talisman bei sich zu haben.