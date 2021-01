Wenn man sich trennt, bedeutet es nicht automatisch, dass man auch über den Ex hinweg ist. Zumindest fällt es manchen Sternzeichen besonders schwer loszulassen.

Diese drei Tierkreiszeichen hängen sehr lange an ihrem Ex:

Stier

Der Stier ist sehr eifersüchtig und besitzergreifend. Auch wenn seine Beziehung bereits seit einiger Zeit vorbei ist, macht es den Stier noch immer rasend, wenn er seinen Ex-Partner mit jemand anderen sieht. Dabei kann er aber trotzdem nicht wegsehen und seinen eigenen Weg gehen. Immer wieder erwischt sich der Stier selbst dabei die Instagram-Seite seines Verflossenen zu durchstöbern und blickt auch gerne zurück, indem er sich Bilder von gemeinsamen Reisen und Abenteuern ansieht. Weil er auch noch ziemlich stur ist, will er auch meistens nicht den Rat von Freunden annehmen und loslassen.

Krebs

Der Krebs ist unglaublich sentimental. In Situationen, die ihn an seinen Ex-Partner erinnern kommen, ihm häufig die Tränen und er denkt an die gemeinsame Zeit. Manchmal versinkt er sogar komplett in eine Welt voller Liebeslieder und romantischen Filmen und denkt dabei an seinen Verflossenen. Für seine Freunde scheint es deshalb so, als ob der Krebs ewig brauchen würde bis er über den Ex hinwegkommt. Doch er braucht wegen seiner sensiblen Art einfach etwas länger, als andere Menschen.

Fische

Fische mögen es nicht Entscheidungen zu treffen. Und schon gar nicht, wenn es darum geht eine Beziehung zu beenden. Selbst wenn es sich für sie anfangs wie die richtige Entscheidung angefühlt hat, kann es sein, dass Fische es immer wieder bereuen. Sie sind sich nicht sicher, ob sie dem Ex-Partner nicht vielleicht doch noch eine Chance hätten geben sollen. Dann lieben Fische es, sich mit ihren engsten Freunden zusammenzusetzen und immer wieder darüber zu reden.