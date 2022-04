Nur wenige Tage vor Ostern müssen einige Osternester wohl noch einmal genau untersucht werden. Denn gerade die Firma Ferrero, die unter anderem die Überraschungseier herstellt, ruft jetzt einige Schokolade-Produkte zurück.

Denn bei der Schokolade bestehe Salmonellengefahr

Salmonellengefahr durch Schokolade?

In den vergangenen Tagen sorgte ausgerechnet Schokolade in Europa für einige Unsicherheiten. Denn die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde und die EU- Gesundheitsbehörde untersuchten einen Salmonellenausbruch. Insgesamt gab es nämlich 105 Fälle, die meisten davon waren bei Kindern unter zehn Jahren aufgetaucht. Viele der infizierten Kinder mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, unter anderem weil sie schwere Symptome wie blutigen Durchfall hatten. Als Grund vermuten die Behörden derzeit Schokoladenprodukte.

Die Firma Ferrero entschied sich deshalb dazu, Produkte in einigen europäischen Ländern zurückzurufen. Zuerst war dies unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Deutschland und Belgien der Fall. Jetzt ruft Ferrero auch Produkte in Österreich zurück.

Ferrero ruft Produkte zurück

Vom Rückruf betroffen sind:

Saisonartikel wie Kinder Maxi Ei, Kinder Mix, Kinder Mini Eggs, Kinder Maxi Mix

wie Kinder Maxi Ei, Kinder Mix, Kinder Mini Eggs, Kinder Maxi Mix Kinder Überraschung

Happy Moments (Kinder)

(Kinder) Kinder Schokobons und Schokobons White

Eine genaue Liste von allen Produkten, Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten hat Ferrero auf der Webseite veröffentlicht. Alle Produkte wurden in Belgien hergestellt. Ferrero betont jedoch, dass es sich bei dem Rückruf um eine freiwillige vorsorgliche Maßnahme handle. Bisher wurde noch keines der Produkte, das am österreichischen Markt war, positiv auf Salmonellen getestet!