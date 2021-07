Zählst du eher zu den sparsamen Typen oder schmeißt du dein Geld immer sofort zum Fenster raus, sobald das Gehalt da ist? Eine Studie von First Direct, YouGov und dem Psychologen Oliver Robinson hat jetzt gezeigt, dass es nicht nur diese beiden Geldtypen gibt, sondern gleich sechs verschiedene!

Auf diese sechs Arten gebt ihr euer Geld tatsächlich aus.

Es gibt 6 verschiedene Geldtypen

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie euer persönliches Verhältnis zu Geld ist und welche Gefühle es auslöst, wenn ihr es ausgebt? Wir gehen oft davon aus, dass wir Kaufentscheidungen entweder rational oder spontan treffen. Aber eine Studie von First Direct, YouGov und Psychologe Dr. Oliver Robinson belegt nun, dass das gar nicht so einfach ist. Es gibt offenbar nämlich sogar sechs verschiedene Geldtypen und jeder davon gibt sein Geld auf eine andere Art und Weise aus.

Das sind die verschiedenen Geldtypen:

1. Der jonglierende Typ

Online-Shopping Eskapaden sind bei diesem Geldtyp Standardprogramm. Der Jonglierende liebt es, das neuste Zeug zu besitzen und zögert nicht lange, dafür Geld auszugeben. Dabei stehen Sparmaßnahmen ganz unten auf der Liste. Der jonglierende Typ gibt Geld gerne als eine Art der Belohnung aus. Wenn Personen dieses Typs sich etwas kaufen, dann befinden sie sich beinahe in einem Dopaminrausch. Es macht sie kurzfristig glücklich. Besonders in Zeiten des Online-Shoppings äußerst problematisch, denn die ständige Shopping-Möglichkeit tut dem Bankkonto ganz schön weh.

2. Der ehrgeizige Typ

Dieser Typ setzt sich immer finanzielle Ziele. Er liebt es, sich an seine Sparpläne zu halten und den Überblick über seine Finanzen zu bewahren. Hin und wieder wird nach reichlicher Überlegung das ein oder andere schlaue Investment getätigt. Allerdings hat der Ehrgeizige immer wieder das Gefühl, er könnte etwas verpassen, weil er sich eben so strikt an seine Pläne hält. Spontane Einkäufe kommen kaum bis gar nicht vor.

3. Der im Moment lebende Typ

Für diesen Geldtypen stehen vor allem persönliche Erfahrungen an erster Stelle. Langfristige Sparpläne existieren in der Welt des im Moment lebenden Typen nicht. Seine Angst davor, etwas zu verpassen, bringt ihn immer dazu, sein Geld für besondere Erlebnisse auszugeben. Im Gegensatz zum jonglierenden Typ ist diesem Geldtyp immer bewusst, wie viel Geld er eigentlich ausgibt. Aber die persönlichen Erlebnisse sind es ihm einfach jeden Cent wert.

4. Der vernünftige Typ

Bei diesem Geldtyp spielen bewährte Routinen eine wichtige Rolle. Er hasst es, Risiken einzugehen. Bei finanziellen Entscheidungen überlegt er deshalb immer ganz genau und ist sehr vorsichtig. Personen dieses Typs werden von Freunden deswegen auch oft nach Rat gefragt, weil sie so kompetent und vernünftig wirken. Der vernünftige Typ liebt Regeln, aber er hasst es, wenn sich die Regeln ändern. Denn besonders flexibel ist dieser Typ auf jeden Fall nicht.

5. Der unabhängige Typ

Der Unabhängige geht sehr realistisch und praktisch mit seinem Geld um. Außerdem ist er sehr einfallsreich und liebt es, wenn Dinge sehr reibungslos ablaufen. Sich bei Finanzen auf andere zu verlassen, führt seiner Meinung nach meistens zu unschönen Überraschungen. Deshalb legt er großen Wert darauf, unabhängig zu sein. Am liebsten verbringt der Unabhängige Quality-Time mit seinen Liebsten und zögert nicht auch mal etwas mehr Geld auszugeben. Dafür braucht er lediglich etwas mehr Zeit, um alle Finanzen im Voraus einplanen zu können.

6. Der ausgeglichene Typ

Zu große Geldsummen lösen beim Ausgeglichenen ziemliches Unbehagen aus. Sofortige Geldentscheidungen kommen bei ihm überhaupt nicht infrage. Der ausgeglichene Geldtyp geht bewusst und pragmatisch an Geldausgaben heran. Wenn ihm etwas wirklich am Herzen liegt, dann gibt dieser Geldtyp auch mal etwas höhere Summen aus. Geht es allerdings um Luxus, den er eigentlich nicht bräuchte, verzichtet er lieber.