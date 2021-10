Tokio-Feeling mitten in Wien! Auf der Taborstraße im 2. Bezirk eröffnet nun das erste Automaten-Restaurant. Bei “Foodie Fridge” gibt‘s rund um die Uhr frischgekochte Speisen aus dem Schließfach.

Bei den Zutaten wird Wert auf Bio und Regionalität gelegt. Außerdem gehen alle übrig gebliebenen Meals an soziale Einrichtungen.

Automaten-Restaurant sperrt in Wien-Leopoldstadt auf

Schaut so die Zukunft aus? Naja, zumindest wir in der Redaktion stellen sie uns so oder so ähnlich vor. In Wien eröffnete nämlich das erste Automaten-Restaurant! Kein Warten, keine Sperrstunde, kein Personal – Im “Foodie Fridge” in der Taborstraße 15 im zweiten Wiener-Gemeindebezirk soll es rund um die Uhr hochwertige und frisch gekochte Speisen geben und das eben per Knopfdruck.

“Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich selbst immer viel unterwegs bin und ich mir eines Tages gedacht habe, es muss doch mehr geben als Leberkässemmel und Gulaschsuppe”, erklärt Alexander Billasch, der Gründer von “Foodie Fridge”. Die Rezepte kommen von “coolen Wiener Restaurants”, erzählte er über das Konzept.

Regionale Produkte kleiner Manufakturen

Das helle und freundlich eingerichtete “Foodie Fridge” hat Speisen aus der thailändischen, spanischen, italienischen, mexikanischen oder österreichischen Küche. In einer eigenen “Pimp your Food“-Ecke kann man sich Extra-Zutaten für die Mahlzeit aus dem Automaten ziehen, wie ein guter Büffelmozzarella, eingelegte Cherrytomaten mit Balsamico-Dressing, Gewürze oder spanisches Pulled Pork. Für Lebensmittel wie Nudeln, Bio Sugos und Veggie-Chips setzt man auf regionale und kleine Produzenten. Die Meals werden vom Profi zubereitet und verpackt. Sie sind dann drei bis vier Tage haltbar. Und übrigens: Bei “Foodie Fridges” wird nichts weggeschmissen! Übrig gebliebene Gerichte gehen an soziale Einrichtungen wie “Die Gruft”.