Die Temperaturen fallen, die Tage werden kürzer und plötzlich ist es sogar noch dunkel wenn wir morgens das Haus verlassen! Ja der Herbst hat uns ziemlich erwischt. Und das sorgt bei den meisten nicht gerade für Begeisterung. Mit diesen Tipps überwindest du den Herbstblues!

Wir sagen dem Herbsttief den Kampf an!

5 ultimative Tipps gegen den Herbstblues

Die Tage werden kürzer und trüber! Und wir? Wir fühlen uns niedergeschlagen, antriebslos, sind frustriert und könnten ständig schlafen – ja wir sind einfach noch nicht bereit für den Herbst! Doch wie gelingt es, erst gar nicht in dieses Loch hineinzufallen? Hier kommen fünf Tipps gegen den Herbstblues.

1. Licht, Licht, Licht!

Was sich im Herbst vor allem auf die Stimmung niederschlägt, ist der Mangel an Licht. Wenn es morgens später hell und abends früher dunkel wird, werden warme Sonnenstrahlen auf der Haut und damit das Glückshormon Serotonin immer seltener. Um Serotonin zu produzieren, braucht der Körper nämlich jede Menge Tageslicht. Also raus mit dir, geh an der frischen Luft spazieren. It’s that simple! Sollte sich das wegen deinen Arbeitszeiten allerdings nicht ausgehen, würde sich die Anschaffung einer Tageslichtlampe rentieren. Experten empfehlen, sich im Rahmen einer Lichttherapie morgens eine Stunde lange bestrahlen zu lassen. Aber Vorsicht: Vor der Anschaffung einer Tageslichtlampe sollte man sich vom Augenarzt beraten lassen, denn bei einigen Augenerkrankungen ist Vorsicht geboten.

via GIPHY

2. Dance it out

Ja, wenn wir was aus den “Dance it out”-Moments von Grey’s Anatomy gelernt haben, dann, dass tanzen wirklich guttut. Und es hilft, die Stimmung zu verbessern. Also dreh das Radio in deinem Zimmer laut auf und schwing die Hüften. Das macht automatisch bessere Laune. Aber es muss nicht zwingend tanzen sein. Bewegung in jeglicher Form hilft gegen schlechte Stimmung. Das belegen bereits zig Studien. Natürlich wird es – wenn es draußen immer ungemütlicher wird – auch immer schwieriger, passsich aufzuraffen, aber es reicht schon eine Yoga-Session im Wohnzimmer.

via GIPHY

3. Plan that trip!

Dich frustriert, dass der Sommer und somit auch die Urlaubszeit vorbei ist? Gar kein Problem: Auch für dich haben wir den idealen Tipp! Besorge dir am besten eine Instant-Dosis an Vorfreude, indem du deinen nächsten Trip planst und kräftig Inspiration sammelst! Unser Favorit: ein Städteurlaub in Bella Italia! Orte wie Rom, Mailand oder Florenz sind auch – oder vor allem – im Winter wunderschön und bieten tolle Attraktionen und Aktivitäten wie Sport, Wellness und nicht zu vergessen das viele leckere Essen!!! Müssen wir da noch mehr sagen? 😉

via GIPHY

4. Eat healthy!

Eine bewusste Ernährung kann ebenfalls helfen, im Körper für einen Serotonin-Schub zu sorgen und die Stimmung zu heben. Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Antioxidantien sind wichtig, um dem Körper Energie zu liefern und das Immunsystem zu stärken: Obst, Gemüse, Ingwer, Kurkuma, Matcha…dein Körper wird es dir danken! Unsere Empfehlung: Start am besten gleich mit einem grünen Smoothie in den Tag! Hier findest du ein Rezept 😉

via GIPHY

5. Stay connected!

Glücksforscher wissen: Nette Gesellschaft und gute Gespräche machen uns Menschen glücklich! Dazu muss man sich nicht zwingend persönlich treffen. Auch ein Telefongespräch oder ein lustiger Videochat helfen dabei auf andere Gedanken zu kommen und vermitteln das Gefühl, nicht allein zu sein – und das ist enorm wichtig für unser Wohlbefinden.

via GIPHY