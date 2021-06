Die aktuelle Sommermode ist bereits in den Geschäften und Onlineshops erhältlich. Doch das bedeutet nicht, dass die breite Masse alles davon liebt! Viel interessanter sind sogenannte Microtrends, die sich als Fashion-Favoriten herauskristallisieren und sich als cooles Street-Style-Piece etablieren.

Doch was versteht man eigentlich unter einem Microtrend?

Was genau sind Microtrends?

Unter einem Microtrend versteht man die Weiterentwicklung eines Trends. Aktuelle Modelle werden von Fashionliebhabern neu interpretiert, abgewandelt oder einfach nur intensiv gefeiert. Blusen sind beispielsweise ein absolutes Must-have im Sommer, besonders in knalligen Unifarben. Und genau das wird dann als Microtrend bezeichnet.

Das sind die Top 3 Microtrends 2021

1. Knallfarbene Blusen

Jetzt knallt’s! Die Rede ist von knallfarbigen Blusen, die diesen Sommer unseren Style im Nullkommanichts zum Hingucker machen. Die allseits beliebte weiße Bluse legen wir beiseite und hüllen uns stattdessen in bunte unifarbene Modelle. Egal ob sportlich oder chic kombiniert, der Stil bleibt locker und luftig. Wer’s richtig knallig mag, der setzt auch noch auf Color-Blocking.

Oversized Bluse von Cos, € 69

Lechte Leinenbluse von Arket, € 59

2. Bunte Schmuckstücke

Ein Trend, den wir schon aus den 90ern kennen: Bunte Ketten, Armbänder und Co zieren jetzt unseren Körper. Das Styling-Credo lautet: wenn schon, denn schon! Und so schmückt man sich gleich mit mehreren Stücken, um den Trend gewollt und auffällig in Szene zu setzen. Die bunten Schmuckstücke sind eine gute Möglichkeit, dem Sommer-Look einen witzigen aber minimalistischen Touch zu geben. Das Beste: wer es besonders individuell haben möchte, kann die frechen Accessoires auch easy selber machen.

Flower Power Bracelet von Anni Lu, über yoox.com, € 56

Ring Hot & Cold von La Manso, € 69

3. Gehäkelte Modelle

Eine der überraschendsten Microtrends 2021 sind gehäkelte Modelle! Bereits letztes Jahr zeichnete sich dieser Trend ab. Bestärkt wurde er durch den Lockdown, wo Handarbeit wieder zum Hobby wurde. Wem das zu lange dauert, der schnappt sich einfach coolen Designerstücke und kombiniert sie easy im Alltagslook. Kombiniert mit edlen Materialien wirst du so im Sommer zur absoluten Fashionista!

Top Janessa von Edited, € 39,90