Lange haben wir versucht es zu verdrängen, aber jetzt ist es einfach so weit. Der Herbst ist da! Wir wollen dem schönen, warmen Sommer aber nicht nachweinen, denn jetzt steht der goldene Herbst vor der Tür. Und wir haben drei Gründe warum wir dieser Jahreszeit unserer Darmgesundheit widmen sollten!

1. Wir schalten in den Herbst-Modus

Man merkt schon, wenn man dieser Tage abends länger unterwegs, ist braucht man einen Pulli und überlegt sich zweimal, ob man sich in den Garten oder doch ins warme Wohnzimmer setzt. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir wieder etwas früher zu Abend essen, weniger Fettiges und auch weniger Alkohol zu uns nehmen. Unser Magen und Darm danken es uns! Was zur Folge hat, dass unser Körper auch in den Herbst-Modus übergeht, sprich wir haben die idealen physischen Voraussetzungen, um gerade jetzt diesen Herbstbeginn sinnvoll zu nutzen.

2. Die gesunde Dreifaltigkeit

Wenn man sich dazu entschließt, auf seinen Köper einzugehen und den sogenannten Herbst-Modus nützen will, dann gibt es drei Stufen, die ihr unbedingt durchgehen solltet: Zu Beginn die Entschlackung: In diesem Schritt befreit ihr euren Körper von Nahrungsresten und Abfallstoffen, die sich das Jahr über im Darm abgesetzt haben. Schritt Zwei widmet sich unserem Säuren-Basen-Haushalt, wobei wir unseren häufig viel zu sehr übersäuerten Magen wieder ins Gleichgewicht bringen. Last but not least nehmen wir aktive Darmbakterien für die Darmflora. Die idealen Produkte für eure Herbstkur findet ihr beim Institut AllergoSan – einfach vorbeischauen.

Bild: Institut AllergoSan

3. Die Vorteile

Auf seinen Körper zu achten und diesen bestmöglich zu behandeln ist natürlich immer ein Vorteil – speziell aber jetzt im Herbst und im bevorstehenden Winter ist dieses Körperbewusstsein ein Muss. Mit Fenchel, Oregano, Rosmarin, Salbei und Thymian unterstützt ihr eure Verdauung auf natürlichem Wege; daneben tragen insbesondere Kalium, Magnesium und Calcium zur Funktion des Nervensystems beziehungsweise Magnesium zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

