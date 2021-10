In einem interview enthüllt Timothée Chalamet jetzt seine Karriere-Anfänge. Denn vor dem Durchbruch als Schauspieler war Timothée großer Xbox-Fan. Und teilte seine Begeisterung für die Controller auf YouTube.

Viel Geld hat er damit aber nicht gemacht.

Youtube-Karriere statt Hollywood-Ruhm

Die meisten kennen Timothée Chalamet aus Hollywood-Filmen wie „Call me by your name“ oder zuletzt dem Science-Fiction-Blockbuster „Dune“. Dass Chalamet aber schon lange vorher eine kleine Fangemeinschaft um sich versammelt hatte, war aber vermutlich nur den wenigsten bewusst.

In einem Interview mit dem professionellen Gamer Nate Hill enthüllt Chalamet jetzt nämlich, dass er als Jugendlicher einen eigenen YouTube-Account hatte. Aber nicht als Lifestyle-Blogger, Tänzer oder Comedian, sondern in der Gamer-Szene. Bereits in der Vergangenheit sprach Timothée über seine Video-Spiel-Liebe; in dem Interview erklärt er, dass diese Passion sich auch auf die Controller ausweitete.

„Ich habe damit 30 Dollar verdient“

Auf seinem YouTube-Kanal ModdedController360 gestaltete er deshalb Xbox-Controller um, bemalte sie bunt und präsentierte in kurzen Clips seine Arbeiten. In unter einer Minute beschreibt er seine Designs; sein Gesicht ist aber nicht zu sehen. „Ich habe früher meine Controller mit Sprühfarbe bemalt, ich habe drei gemacht„, erzählt er. Behalten hat er die Controller aber nicht „Ich habe von den Leuten dafür zehn Dollar verlangt.“ Ein lukratives Geschäft? Eher nicht. „Ich habe damit 30 Dollar verdient“, gesteht Chalamet.

Dann musste seine Karriere als Controller-Bemaler aber auch enden, denn seiner Familie gefiel das Hobby nicht. „Meine Eltern haben dann gesagt ‚da ist Sprühfarbe überall im Haus du kannst das nicht mehr machen!‘„, erklärt Chalamet im Interview. 15.000 Abonnenten hatte der Kanal noch bis vor kurzem, derzeit schießen die Follower-Zahlen nach oben.

Investigative Recherche um Chalamets YouTube-Kanal

Rund um seinen geheimen YouTube-Kanal gibt es aber schon lange Rätsel. Erstmals erwähnt wurde er 2018 von einem Superfan. Der Hype rund um den Schauspieler veranlasste „VICE Motherboard“ scheinbar dazu, dem ganzen nachzugehen. Aber anstatt den 25-Jährige einfach direkt in einem Interview darauf anzusprechen, startete das Redaktionsteam eine intensive Recherche – inklusive Bildervergleichen und Analysen von Narben auf den Händen von Chalamet. Dabei stellten auch sie fest, dass es sich bei ModdedController360 tatsächlich um Chalamet handelt. Die Ergebnisse der intensiven Recherche erschienen am 27. Oktober – wenige Tage nachdem Nate Hills Interview mit Chalamets „Geständnis“ online ging.