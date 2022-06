Vergesst den „Hot Girl Summer“! Dieses Jahr dreht sich alles um den Sommer der Liebe; zumindest bei manchen Sternzeichen. Denn sie lernen heuer ihre große Liebe kennen. Es wird also ein Sommer voller Romantik und Emotionen.

Auf diese Sternzeichen wartet eine Romantikkomödie im echten Leben.

Krebs

Für die Krebse wird dieser Sommer wirklich einzigartig. Denn sie haben sich große Ziele gesteckt, was sie alles erreichen wollen und werden alles dafür tun, ihre Träume auch in die Realität umzusetzen. Nach einer eher unspektakulären Zeit wollen sie die warme Jahreszeit nämlich richtig ausnutzen. Konkret heißt das: viele Reisen, noch mehr Abenteuer und jede Menge Zeit mit den Liebsten.

Was die Krebse aber noch nicht ahnen: bei all den Abenteuern wartet noch eine große Überraschung auf sie. Denn während sich die Krebse diesen Sommer endlich einmal ganz auf sich selbst konzentrieren, lernen sie auch jemanden kennen, bei dem sie sich wohl fühlen. Vielleicht ist das der süße Guide im Museum, vielleicht der Sitznachbar im Flugzeug oder doch jemand, den sie eigentlich schon lange kennen. Liebe Krebse: haltet die Augen offen, denn für euch wird dieser Sommer richtig romantisch.

Zwillinge

Die Zwillinge haben sich in diesem Jahr ein großes Ziel gesteckt: sie wollen den „Hot Girl Summer“ so richtig ausnutzen. Das heißt: jede Menge Dates. Denn nach einer langen Durststrecke wollen die Zwillinge endlich wieder mehr aus sich herauskommen und neue Menschen kennenlernen. Aber obwohl die Zwillinge immer wieder betonen, dass sie beim Daten ja eigentlich nur Spaß haben wollen, hoffen sie insgeheim schon, den Richtigen zu finden.

Und liebe Zwillinge, wir haben gute Nachrichten: die große Liebe wartet diesen Sommer auf euch. Vielleicht bedeutet das, dass ihr einige Frösche küssen müsst, aber der Traumprinz beziehungsweise die Traumprinzessin ist zum Greifen nahe!

Widder

Die Widder haben sich eigentlich schon von der Idee der großen Liebe verabschiedet. Es gab in den letzten Monaten und Jahren für sie einfach zu viele Enttäuschungen und Dating Fails. Sie haben sich also eigentlich schon damit abgefunden, längere Zeit Single zu sein. Doch wie heißt es so schön: die besten Dinge passieren dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und genau so ist es auch beim Widder. Denn gerade diesen Sommer, in dem sie so gar nicht mit Romantik rechnen, treffen sie auf die große Liebe.

Auch, wenn sie am Anfang noch ein bisschen skeptisch sind und sich nicht ganz auf eine Beziehung einlassen wollen, entwickelt sich diese Romanze zu einem unglaublich aufregendem Abenteuer und das Tierkreiszeichen erkennt ganz deutlich: Die große Liebe gibt es doch!