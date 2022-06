Vor wenigen Tagen erklärte Justin Bieber, dass er einige seiner Shows kurzfristig absagen muss. Genauere Details gab er jedoch nicht – zumindest bis jetzt. Denn auf Instagram zeigt der Sänger, was dahinter steckt: Eine Erkrankung, die zu einer Gesichtslähmung führte.

In den Sozialen Medien spricht der Sänger jetzt über die Viruserkrankung.

Justin Bieber wurde mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert

Als Justin Bieber Anfang der Woche seine Tour pausierte, war es ein Schock für viele Fans. Denn als Grund nannte der Sänger eine Krankheit, die er jedoch nicht näher beschrieb. „Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer“, erklärte er in einer Instagram-Story. „An alle meine Leute, ich liebe euch so sehr und ich werde mich ausruhen und gesund werden.“

Viele Fans waren besorgt und wunderten sich, warum Justin kaum Details verraten wollte. Doch jetzt zeigt sich der Sänger offen und erklärt in einem Video, was wirklich hinter seiner Tour-Pause steckt. „Ich wollte euch auf den neusten Stand bringen, was hier los ist“, sagt er in dem Video. „Wie ihr wahrscheinlich an meinem Gesicht sehen könnt, habe ich dieses Syndrom, das sich Ramsay-Hunt-Syndrom nennt, und es kommt von diesem Virus, der den Nerv in meinem Ohr und meine Gesichtsnerven angreift und eine Lähmung in meinem Gesicht verursacht hat.“

In dem Video ist die einseitige Gesichtslähmung klar zu erkennen: Justin kann nur mit einem Mundwinkel lächeln, ein Nasenloch bewegt sich gar nicht und auch das Blinzeln funktioniert nur auf einem Auge.

„Ich werde wieder gesund werden“

Bei dem Ramsay-Hunt-Syndrom handelt es sich um die Lähmung einer Gesichtsseite. Ausgelöst wird sie durch eine Gürtelrose am Gesichtsnerv. Wie bei Justin Bieber beansprucht diese dann eine komplette Gesichtshälfte von Augenbraue bis Mundwinkel.

In einer Instagram-Story schreibt der Sänger etwa auch, dass es „zunehmend schwieriger“ werde, zu essen. Weil auch das Ohr betroffen sein kann gibt es sogar das Risiko eines Hörverlustes. „Es ist eine ziemlich ernste Sache“, betont der Sänger auch in dem Video. „Ich wünschte, es wäre nicht der Fall, aber offensichtlich sagt mir mein Körper, dass ich es langsamer angehen muss.“

Die Tour-Pause sei deshalb unvermeidbar gewesen, denn Justin sei „körperlich nicht in der Lage, sie zu spielen“. Doch der Sänger zeigt sich optimistisch. „Ich werde wieder gesund werden“, betont er in dem Video. Er weiß zwar noch nicht, wie lange die einseitige Gesichtslähmung anhalten werde, doch er habe Hoffnung, dass er bald wieder fit sei. Bis dahin mache er einige Übungen und stelle vor allem eine Sache in den Vordergrund: Ruhe! „Ich nutze diese Zeit, um mich auszuruhen und zu entspannen, damit ich wieder 100 Prozent geben kann und das tun kann, wozu ich geboren wurde.“