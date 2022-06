So hatte sich Britney Spears ihre Hochzeit wohl wirklich nicht vorgestellt. Denn nicht nur crashte ihr Ex-Mann Jason Alexander ihre Trauung; Britney erlitt auch eine Panikattacke. Ob sie den „schönsten Tag des Lebens“ trotzdem genießen konnte, verrät sie jetzt online.

Und teilt dabei auch gleich ein paar Fotos von der Zeremonie.

Britney Spears: So war ihre Traumhochzeit

„WE DID IT !!! WIR HABEN GEHEIRATET“, schreibt Britney Spears jetzt ganz euphorisch auf Instagram. Sie und Sam Asghari sind jetzt also endlich verheiratet – ein jahrelanger Traum, der für die Sängerin am 9. Juni in Erfüllung ging. Doch die Märchenhochzeit in ihrem Haus in Los Angeles verlief dann doch ein bisschen anders als geplant.

Britneys erster Ehemann Jason Alexander versuchte nämlich, die Party zu crashen. Ein Schockmoment für das Paar; doch Jason wurde schnell dem Gebäude verwiesen und Britney und ihr frischgetrauter Ehemann haben Medienberichten zufolge bereits eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt.

Doch von dem Zwischenfall will Britney online nicht sprechen. Viel wichtiger sind für sie die Details ihrer Traumhochzeit. „Es war der spektakulärste Tag!!!“, schreibt sie. „Ich war den ganzen Morgen so nervös, aber dann um 14:00 Uhr hat es mich wirklich getroffen … WIR WERDEN HEIRATEN!!!“ Das erwischte sie dann doch ein bisschen mehr, als sie erwartet hatte. Denn Britney enthüllt, dass sie kurz vor der Zeremonie sogar eine Panikattacke hatte. Offenbar war die Aufregung nämlich ziemlich groß. Doch Britney betont, dass die Panikattacke schnell wieder vorbei war. Die Sängerin konnte sich schließlich also ganz auf ihren Tag konzentrieren und in vollen Zügen genießen.

Selena Gomez und Madonna auf der Gästeliste

Umso glücklicher schwärmt sie jetzt von der Feier! „Die Crew, die unser Haus in ein wahres Traumschloss verwandelt hat, war fantastisch!!! Die Zeremonie war ein Traum und die Party war noch besser!!! So viele unglaubliche Menschen kamen zu unserer Hochzeit und ich stehe immer noch unter Schock“, schreibt sie.

Die Gästeliste war tatsächlich ziemlich beeindruckend. Insgesamt sollen etwa 60 Gäste dabei gewesen sein. Neben Britneys langjähriger Freundin Paris Hilton waren auch Donatella Versace – die ihr Hochzeitskleid entwarf – und Britneys „Girl Crush“ Drew Barrymore anwesend. Superstar Selena Gomez feierte ebenfalls die Hochzeit der beiden. „Ich war sprachlos … Ich küsste Madonna wieder und wir tanzten in die Nacht mit Paris Hilton“, enthüllt die Sängerin. Bei der Party nach der Trauung soll Britney aber nicht nur getanzt, sondern auch gesungen haben. Und zwar gemeinsam mit Paris. Die beiden haben nämlich „Stars Are Blind“ performt.

Scheint also so, als hätte Britney ihren Tag dann doch noch in vollen Zügen genießen können. Kein Wunder also, dass sie in einem zweiten Post – einem Hochzeitsvideo – dann eine ultraromantische Botschaft vermitteln will „Märchen sind wahr“. Und es sieht ganz so aus, als hätte Britney ihr Märchen wirklich gefunden.