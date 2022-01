Während manche von uns endlos lange an Pro und Kontra Listen feilen, gibt es Menschen, die einfach immer ihrer Intuition vertrauen können. Ihr Bauchgefühl schlägt jede Analyse.

Diese Sternzeichen haben das beste Bauchgefühl.

Waage

Waagen sind sehr emotional und empathisch. Sie wägen immer mögliche Ergebnisse und Konsequenzen ab, mit dem Ziel, dass es möglichst vielen Menschen gut geht.

Nachdem sie das aber schon ihr ganzes Leben lang machen, können sie sich mit zunehmendem Alter auch immer mehr auf ihr Bauchgefühl verlassen. Was zu Beginn noch lange Überlegungen und Diskussionen erforderte, gelingt den Waagen mit der Zeit ganz locker und quasi mühelos. Denn mittlerweile haben sie einfach im Gespür, welche Entscheidung die richtige ist.

Wassermann

Wassermänner wissen ganz genau, was sie wollen. Sie bringt so leicht nichts aus der Bahn denn die taffen Wassermänner versuchen sich immer, auch auf das schlimmste vorzubereiten. Dadurch wissen sie auch immer intuitiv, welche Situationen sie vermeiden wollen. Ihr enorm gutes Bauchgefühl hilft ihnen dann auch in schwierigen Situationen.

Da diese Entscheidungen für die Wassermänner oft direkt aus dem Bauch heraus kommen, können Sie für das Umfeld schnell impulsiv wirken. Aber keine Sorge, auf den Wassermann ist (fast) immer Verlass; und wenn man sie fragt, erklären sie einem auch gerne, warum ihre Intuition in die eine oder andere Richtung lenkt.

Skorpion

Skorpione sind richtige Beobachter. Sie analysieren unterbewusst ständig ihr Umfeld und merken sich auch die kleinsten Details. Durch diese Begabung zählen die Skorpione zu den weisesten Sternzeichen und den besten Ratgebern.

Denn ihre ständige Analyse verschafft dem Tierkreiszeichen ein ausgezeichnetes Bauchgefühl. Sie können ihre Erfahrungen mühelos mit der aktuellen Situation verknüpfen und dadurch auch die schwersten Entscheidungen treffen.