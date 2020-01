Manchen Menschen fällt es einfach schwer zuzugeben, dass sie verliebt sind oder direkt “Ich liebe dich” zu sagen. Doch unterschwellig vermitteln sie ihrem Partner sehr wohl, dass sie große Gefühle für den anderen haben.

Und zugegeben, manche Sätze sind tausendmal romantischer, als einfach nur “ich liebe dich”.

Mit diesen fünf Sätzen sagt er dir indirekt, dass er in dich verliebt ist.

1. “Ich vermisse dich!”

Er denkt an dich und freut sich schon darauf, dich wiederzusehen. Eindeutig ein Zeichen dafür, dass er dich sehr sehr gerne hat und du ein wichtiger Teil seines Lebens bist.

2. “Du bringst mich zum Lachen.”

Auch hinter diesem Satz steckt viel Bedeutung. Für viele Menschen ist Humor ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung. Wenn er deine Art und deinen Humor gut findet, ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du ihm viel bedeutest.

3. “Ich bin so froh, dass es dich gibt.”

Er braucht dich und kann sich sein Leben ohne dich im Moment nicht vorstellen. Etwas Schöneres kann man sich doch gar nicht wünschen.

4. “Ich will, dass es dir gut geht.”

Du bist im definitiv wichtig! Er will, dass du dich wohlfühlst und du happy bist. Eindeutig ein Zeichen dafür, dass er Gefühle für dich hat.

5. “Du machst mich glücklich.”

Eindeutiger kann er es dir wohl nicht mehr sagen. Er ist extrem froh darüber, dass du an seiner Seite bist. Was so viel bedeutet wie: Ich bin absolut in dich verliebt!