Langsam kommt das warme Wetter in die Gänge und bringt uns die Lust auf den Sommer. Wer sich bei der Eissorte wieder einmal nicht entscheiden kann, sollte sich vielleicht danach richten, was im laut seinem Sternzeichen am besten schmeckt.

Diese Eissorte passt am besten zu deinem Sternzeichen:

Widder

Der Widder weiß genau was er möchte. Für ihn ist nur das Beste gut genug und deshalb würde er sich auch nie mit einer langweiligen Eissorte zufriedengeben. Deshalb kommt auch nur die Königin der Eissorten infrage: Pistazie.

Stier

Der Stier ist sehr pragmatisch. Er muss nicht unbedingt lange genießen oder die ausgefallensten Dinge probieren. Deshalb steht er auch auf echte Klassiker. Beim Eisstand kommt bei ihm deshalb nur eine Sache infrage: Stracciatella.

Zwilling

Der Zwilling steht auf Ausgefallenes. Niemals würde er sich mit einer schlichten Eissorte zufriedengeben. Er mag es fruchtig und süß, deshalb mag er am liebsten Beeren-Eis. Doch einer Sache kann er niemals widerstehen: Blaubeere.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr bescheidener Mensch. Niemals würde er sich beim Eisstand etwas Extravagantes bestellen. Er möchte niemals Aufmerksamkeit erregen. Deshalb bleibt er meistens bei Nusssorten. Am liebsten entscheidet er sich für Walnuss, denn es hat ein unverwechselbares Aroma, ist herb und süß zugleich.

Löwe

Der Löwe ist ein Energiebündel. Ab und zu braucht er einen Kick, um wieder in Schwung zu kommen, um genug Kraft zu haben. Die braucht er, um mit Gesprächen und seiner charmanten Art zu glänzen. Beim Eisstand greift er deshalb immer zu einer bestimmten Eissorte: Espresso.

Jungfrau

Sie ist verträumt und mag es ausgefallen. Mit einem Klassiker kann man die Jungfrau niemals zufriedenstellen. Vanille oder Schokolade? Viel zu langweilig. Da ist Salzkaramell genau das Richtige.

Waage

Die Waage liebt ihre Familie und mischt sich gerne unter Leute. Ihre liebsten Erinnerungen hat sie an große Feste mit ihren Liebsten. Deshalb ist eine Eissorte für sie ein Muss: Eierlikör. Denn es erinnert sie an Weihnachten.

Skorpion

Der Skorpion mag es mysteriös und wild. Genau nach diesem Motto sucht er sich auch seine Eissorte aus. Chili-Schoko ist deshalb genau das richtige für das Sternzeichen.

Schütze

Der Schütze will immer ein Erlebnis. Egal ob in seinem Privatleben oder beim Eisstand. Deshalb braucht er etwas Ausgefallenes, das ihm aber dennoch wohlfühlen lässt. Cookie Dough ist da genau die richtige Eissorte.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Genießer. Er braucht ein Eis, dass ihn dazu bringt sich zu Hause zu fühlen und er mag es überhaupt nicht ausgefallen. Die perfekte Eissorte für den Steinbock: Banane-Erdnussbutter.

Wassermann

Der Wassermann ist ein echter Freigeist, der am liebsten die ganze Welt erforschen möchte. Deshalb getraut er sich auch auf unbekannte Wege und probiert gerne neue Sachen aus. Da ist Erdbeer-Basilikum genau die richtige Geschmackssorte am Eisstand.

Fische

Kindheitserinnerungen, Glücksmomente und das perfekte für die Seele – Genau das bringt die Eissorte Cookies & Cream für Fische zum Vorschein. Deshalb kann er dem Geschmack auch niemals widerstehen.