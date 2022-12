It’s a NO from me! Dein Date lief so mäßig, und du würdest dein Gegenüber nun am liebsten Ghosten? So verlockend es auch ist … tu es nicht! Denn deinem Date gegenüber ist das ganz schön fies. Wir haben deshalb für euch die drei besten Anti-Ghosting-Messages!

Diese Sätze kannst du schreiben, wenn du dein Date nicht wiedertreffen willst, aber trotzdem höflich bleiben möchtest.

Das sind die besten Anti-Ghosting-Messages

Wer schon einmal selbst Opfer von Ghosting geworden ist, weiß: Die Ungewissheit kann ganz schön schmerzhaft sein. Ghosting ist sicher nicht die feinste Art, jemanden in den Wind zu schießen. Und doch hast du es vielleicht schon mal sogar selbst betrieben. Der Grund: Manchmal ist das stille Vertschüssen einfach leichter, als mit der Sprache herauszurücken und offen anzusprechen, dass es nicht funkt.

Also, folgendes Szenario: Du hattest ein paar mäßig nette Dates, doch es vibed einfach nicht so zwischen euch. Einen auf Geist zu machen, wird für dich immer verlockender! Was tun? Du weißt es vermutlich eh selbst: Es ist nicht gerade nett, den Planeten zu verlassen, ohne auch nur ein „Danke für den 15-Euro-Cocktail“ zu sagen. Tu deinem Gewissen und deinem Date daher einen Gefallen und verfasse einen kurzen Anti-Ghost-Text!

Anti-Ghosting-Message sind eine einfache Möglichkeit, jemandem auf höfliche und respektvolle Art zu sagen, dass du – möglicherweise trotz netter Dates – einfach nicht auf ihn oder sie stehst. Es geht schnell und tut auch nicht weh, versprochen! Hier kommen unsere Vorschläge: (copy-pasten erlaubt 😉 )

1. Keine romantische Connection

„Ich bin so froh, dass wir uns gestern Abend bei einem Drink näher kennenlernen konnten. Ich hatte eine schöne Zeit, aber um ganz ehrlich zu sein: ich habe nicht wirklich eine romantische Verbindung gespürt und ich möchte deine Zeit nicht verschwenden. Viel Glück da draußen!“

via GIPHY

2. Unterschiedliche Vorstellungen

„Die letzten paar Dates haben Spaß gemacht, und obwohl ich es wirklich genossen habe, dich kennenzulernen, bin ich mir nicht sicher, ob wir tatsächlich zusammen passen. Ich denke, wir suchen beide nach unterschiedlichen Dingen im Leben und haben andere Vorstellungen von einer Beziehung. Es ist daher wohl vernünftig, wenn wir es an dieser Stelle gut sein lassen. Aber ich wünsche dir nur das Beste!“

3. Dating ist doch nichts für mich

„Hey, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich bin in meinem Leben gerade nicht an einem Punkt, an dem ich keine Beziehung möchte. Ich habe gemerkt, dass mir andere Dinge momentan wichtiger sind als Dating, weshalb ich unser Kennenlernen hiermit beenden möchte. Ich hoffe wirklich, dass du jemanden findest, mit dem du gerne Zeit verbringst.“

via GIPHY

4. Ich weiß, wie sich Ghosting anfühlt

„Ich wurde selbst schon mal geghostet, daher weiß ich genau, wie mies es sich anfühlen kann. Und ich weiß, dass es nicht die feine Art ist, Dinge zu beenden. Ich denke, es ist nur fair, wenn ich offen mit dir bin. Obwohl du ein toller Mensch bist, finde ich, nicht, dass wir gut zusammenpassen. Ich wünsche dir aber alles Gute für die Zukunft!“

5. Lass uns Freunde bleiben

„Du bist wirklich eine äußerst spannende Person. Es hat mich wirklich gefreut, dich zu treffen und deine Geschichten zu hören. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber für mich ist das zwischen uns etwas rein Freundschaftliches. Dir ging es da bestimmt ähnlich, oder? Ich wünsche dir aber, dass du bald jemanden findest, mit dem du glücklich sein kannst. Alles Gute!“

via GIPHY