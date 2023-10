Es ist mal wieder so weit: Freitag, der 13. ist da! Und so kurz vor Halloween wirkt er natürlich noch einmal besonders unheimlich. Vor allem für drei Sternzeichen wird dieser Grusel auch Realität.

Denn auf sie wartet ein besonders anstrengender Tag!

Skorpion

Die Skorpione lernen an diesem Freitag, den 13. eine ganz wichtige Lektion: Retail Therapy macht zwar im Moment Spaß, kann aber auch schnell Konsequenzen haben und hilft nicht immer über emotionale Krisen hinweg. Denn die Skorpione erleben Unglück, das sich schon lange anbahnt: gemeint ist die Kreditkartenabrechnung und ein Blick auf den Kontostand, der dem Tierkreiszeichen einen richtigen Schauder über den Rücken laufen lassen. Jetzt heißt es: Geld sparen und deutlich bewusster mit den Finanzen umgehen!

Steinbock

Für den Steinbock ist der Freitag, der 13. dieses Mal eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn seit einigen Tagen spürt das Tierkreiszeichen eine gewisse innere Unruhe, die es sich einfach nicht erklären kann. Irgendwas stimmt einfach nicht! Und diese Unruhe gipfelt jetzt am Unglückstag in einem absoluten emotionalem Chaos. Einfach nichts kann die Steinböcke heute glücklich stimmen und sie fühlen sich extrem sensibel und verletzlich. Das einzige, was jetzt hilft, ist jede Menge Me-Time und Selfcare!

Fische

Fische neigen eigentlich immer dazu, extrem abergläubisch zu sein. Umso angespannter sind sie dementsprechend am Freitag, den 13. Ständig versuchen sie, wirklich alles richtig zu machen und dem Pech zu entkommen. Sie sind aber dennoch den ganzen Tag von der Angst vor Unglück geplagt! Und eben diese Angst sorgt dafür, dass der Tag alles andere als entspannt wird und sich die Fische einfach nur stressen. Das Ergebnis: einige Hoppalas, Fettnäpfchen und Fehler, die ihnen normalerweise nie passieren würden. Sie sind also bis zu einem gewissen Grad selbst an dem Horror Schuld, den sie erleben. Kleiner Tipp: einfach mal tief durchatmen, dann sieht alles gleich viel weniger beängstigend aus!