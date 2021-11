Kristen Stewart schwebt auf Wolke Sieben. Denn die Schauspielerin hat jetzt bekannt gegeben, dass sie und die Drehbuchautorin Dylan Meyer verlobt sind. „Wir werden heiraten“, verrät der „Spencer„-Star im US-Radio.

Die beiden sind seit 2019 offiziell ein Paar.

Kristen Stewart hat sich verlobt

Für die 31-jährige Schauspielerin läuft es derzeit ziemlich gut! Ihr neuer Film „Spencer“, in dem sie in die Rolle der Prinzessin Diana schlüpft, steht bereits in den Startlöchern. Zudem gilt sie für ihre royale Performance in dem Streifen als heiße Oscar-Anwärterin. Und jetzt teilt Kristen Stewart auch noch eine erfreuliche Nachricht aus ihrem Privatleben, über das sie sonst nur sehr selten ein Wort verliert.

Doch dieses Ereignis ist so besonders, dass die Schauspielerin die ganze Welt daran teilhaben lässt: Kristen Stewart und ihre Freundin, Drehbuchautorin Dylan Meyer, haben sich verlobt. In der „Howard Stern Show“, eine bekannte Radiosendung in den USA, bestätigt Stewart ihr Liebesglück: „Wir werden heiraten, wir werden es tun“, sagt sie freudig.

Wer hat den Antrag gemacht?

Eine Frage, die sich wohl viele stellen: Wer hat um wessen Hand angehalten? Auch darüber spricht Stewart ganz offen: „Ich wollte, dass sie mir einen Antrag macht, also denke ich, dass ich sehr genau vorgegeben habe, was ich möchte – und sie hat es auf den Punkt gebracht. Wir heiraten, es passiert!“, freut sich der Schauspielstar.

Kristen und Dylan sind seit zwei Jahren glücklich miteinander. Doch kennengelernt haben sich die beiden bereits vor sechs Jahren, während Dreharbeiten. Gut Ding braucht eben Weile! Laut USA Today, wollen die beiden ganz entspannt im kleinen Kreis in ihrer Heimat Los Angeles heiraten. Wann sie sich das Ja-Wort geben, ist aber noch nicht bekannt.

Fans ahnten bereits etwas

Ganz so überraschend kommen die Verlobungs-News aber nicht. Denn aufmerksamen Fans von Kristen Stewart ist bereits vor einiger Zeit ein kleines, aber bedeutungsvolles Indiz aufgefallen. Eigentlich wollte Dylan ihrer Freundin nur zum 31. Geburtstag gratulieren. Die 33-Jährige postete einen Glückwunsch via Instagram. Darauf zu sehen war Kristen, die einen verdächtigen Ring am Finger hat.

Jetzt hat sich die Theorie der Fans tatsächlich bestätigt!