Der neue Trailer von “Spencer” gibt erste spannende Einblicke in das Leben von Lady Diana, kurz vor der Trennung von Prinz Charles.

Der Kinostart ist für den November angekündigt.

“Spencer” zeigt Ehekrise rund um 1991

“Glaubst du, sie werden mich töten?”, fragt Kristen Stewart in dem neuen Trailer von “Spencer” und gibt damit einen dramatischen ersten Einblick in das Leben der Princess of Wales.

Denn das Biopic “Spencer” widmet sich insbesondere dem Jahr 1991, als Lady Diana um die Weihnachtsfestivitäten der Royals beschließt, sich von Ehemann Charles zu trennen.

Trailer zeigt Lady Diana im Hochzeitskleid

Der Film von Regisseur Pablo Larrain verdeutlicht unter anderem, wie schwer Diana diese Entscheidung gefallen ist und welche Komplikationen auf sie warteten. Im neuen Trailer ist auch zu sehen, wie ihre Söhne mit der immer trauriger werdenden Diana umgehen sowie ein Flashback zu Diana im Hochzeitskleid.

Der Clip zeigt auch Dianas Verzweiflung im Königshaus, Beratungen mit Vertrauten darüber, was sich ändern kann und muss und auch, wie unterschiedlich die Ansichten von Charles und Diana sind.

Denn während Lady Di von den einfachen Dingen im Leben schwärmt, stellt Ehemann Prinz Charles andere Forderungen. “Du musst dich ändern. Man muss in der Lage sein, Dinge zu tun, die man hasst“, erklärt er. “Es muss zwei von dir geben: Da ist die echte und die, von der die Leute Fotos machen.” Auch die folgenschwere Entscheidung der Scheidung wird im Trailer angeteast. Denn in dem Clip sagt Diana “Es gibt keine Hoffnung für mich. Nicht mit ihnen” in Bezug auf die Royals.

Kristen Stewart als Oscar-Favoritin?

In der Beschreibung zum Film wird betont, dass der Fokus ganz klar auf Dianas Ausbruch aus dem royalen Umfeld ist. “Diana kennt das Spiel. Doch in diesem Jahr wird alles ganz anders sein. SPENCER ist eine Vorstellung davon, was in diesen schicksalhaften Tagen geschehen sein könnte“, heißt es darin.

Unter Filmkritikern wird “Spencer” übrigens schon im Vorfeld gelobt. Nach der Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig erhält der Film bei der Plattform Rotten Tomatoes 91 % von den Kritikern. Für einige Experten ist Kristen Stewart in der Rolle der Lady Di übrigens eine klare Oscar-Favoritin. Am 5. November soll “Spencer” in den USA und Großbritannien ins Kino kommen. Um diese Zeit wird er wohl auch hierzulande zu sehen sein.