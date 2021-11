Chaotische Tage hat wirklich jeder mal. Doch es gibt ein paar Personen, bei denen diese Phase im Leben schon seit Jahren andauert. Denn manche scheinen ihr Leben einfach nicht im Griff zu haben. Was das mit dem Sternzeichen zu tun hat, lest ihr hier.

Denn diesen Tierkreiszeichen fällt es besonders schwer, die Kontrolle zu behalten.

Stier

Impulsiv, stur, unbelehrbar: Diese Eigenschaften, mit denen der Stier mehr als genug versehen ist, sorgen dafür, dass sich das Sternzeichen oft ins eigene Chaos stürzt. Denn es ist für den Stier nur sehr schwer zu verarbeiten, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Die Folge: Wutausbrüche und Jähzorn. ´Das Sternzeichen muss lernen, dass man auch mal zurückstecken muss und es einfach zum Leben dazu gehört, spontan zu sein und auch andere Optionen zu erwägen. Auf andere wirkt es oft so, als hätte der Stier sein Leben einfach nicht im Griff.

Schütze

Schützen brauchen meistens eine klare Vorgabe, um an ein Ziel zu kommen. Überlässt man ihnen Dinge, die sie selbst in die Hand nehmen müssen, endet das meist im Chaos. Denn plötzlich hat das Sternzeichen viele verschiedene Baustellen, an denen es gleichzeitig arbeitet, anstatt einfach eine Sache zu Ende zu bringen. Oft überspielen Schützen diese Unselbstständigkeit mit Humor. Doch das macht die Situation auch nicht viel besser, sondern führt eher dazu, dass man sie nicht mehr ganz so ernst nimmt…

Wassermann

Wer sein Leben im Griff hat, hat auch seine Gefühle unter Kontrolle. Meistens jedenfalls. Doch genau das scheint der Wassermann irgendwie nicht so recht hinzubekommen. Daher wirkt er auf sein Umfeld auch äußert kindisch und unreif. Kein Wunder, immerhin weiß er sich oft nicht anders zu helfen, als in ernsten Situationen zu lachen, in unpassenden Momenten sauer zu sein und bei wirklich wichtigen Angelegenheiten einfach das Weite zu suchen.