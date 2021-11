Es kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn man hin und wieder seine Komfortzone verlässt und auf eine Veränderung zusteuert. Doch manche Menschen sind so schnell gelangweilt, dass ihre Routine daraus besteht, Dinge zu ändern.

Besonders diese drei Sternzeichen leben im ständigen Wandel.

Wassermann

Wassermänner sind freiheitsliebend und haben oft visionäre Eigenschaften. Das führt jedoch auch dazu, dass sie sehr schnell von etwas gelangweilt sind und eine größere Herausforderung suchen. Und das geht eben am besten, wenn sie ihre Routinen ändern, neue Hobbys haben und sich in einem anderen Umfeld bewegen. Dabei vergisst dieses Sternzeichen aber oft, dass es sich und seinem Geist auch mal eine Pause gönnen muss. Denn dann kommt der kreative Fluss von alleine – ohne ständige Veränderung!

Zwilling

Zwillinge sind kreativ, ehrgeizig und wissen genau, was sie wollen. Doch manchmal wird ihnen dann auch genau das zum Verhängnis! Denn sobald eine Aufgabe erledigt oder eine Herausforderung geschafft ist, wollen sie sich gleich ins nächste Abenteuer stürzen, weil sie sonst fürchten, sie könnten nutzlos sein. Vielleicht sollte sich das Sternzeichen einfach mal bewusst machen und genau darüber nachdenken, was es bisher schon alles erreicht hat. Dann fällt es auch leichter, zur Ruhe zu kommen und seinen Fokus auf Sicherheit statt auf Veränderung zu setzen. Denn oft können Routinen genau das sein, was man braucht!

Löwe

Löwen stehen auf den Nervenkitzel! Und der gelingt am besten, wenn sich das Sternzeichen in einer Risikosituation befindet und sich selbst challenged. Doch für das Umfeld eines Löwen bedeutet das oft Stress und Anstrengungen, die man eigentlich vermeiden könnte, da man sein gesamtes Leben nicht in regelmäßigen Abständen komplett umkrempeln muss. Eine Sache, die der Löwe noch lernen muss. Denn manchmal passieren Veränderungen nicht von heute auf morgen. Und manchmal ist genau der Prozess des Wandels die eine Sache, an der man persönlich am meisten wächst.