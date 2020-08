Jeder kennt das Gefühl der Langeweile. Aber manche Sternzeichen sind viel schneller gelangweilt, als andere.

Mit einer langweiligen Situation können diese drei Sternzeichen nicht besonders gut umgehen.

Schütze

Der Schütze ist sehr aktiv und immer auf den Beinen. Aber genauso schnell, wie er eine neue Aktivität startet, wird ihm dabei auch wieder langweilig. Obwohl der Schütze ein sehr optimistisches Sternzeichen ist, wirkt er leicht gereizt, sobald ihm langweilig wird. Das lässt er manchmal auch an seiner Umgebung aus.

Zwillinge

Zwillinge sind normalerweise echte Anpassungskünstler. Das gilt aber nicht, wenn dem Sternzeichen langweilig wird, denn dann wirkt er sofort nervös. Leider passiert das diesem Sternzeichen sehr schnell, vor allem in Gesprächen, bei denen er nicht mitreden kann oder Situationen, die er nicht mitgestaltet.

Wassermann

Der Wassermann ist ein echter Revolutionär. Er will alles verändern und verbessern, was er unter die Finger bekommt. Wenn er diese Möglichkeit aber nicht bekommt, wirkt er sofort gelangweilt. Dabei wird er aber nicht, wie andere Sternzeichen unruhig, sondern eher distanziert. In so einer Situation ist ein lockeres Gespräch mit einem Wassermann nahezu unmöglich.