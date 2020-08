Der Alltag kann sehr stressig werden. Aber manche können mit diesem Stress besser umgehen als andere. Diese drei Sternzeichen sind wahre Genießer und wissen, wie sie aus unangenehmen Situationen fliehen können.

Denn sie sind die Könige der Tagträumereien.

Schütze

Dieses Sternzeichen ist ein wahrer Profi im Entspannen. Der Schütze geht jeder Konfrontation aus dem Weg und vermeidet jegliche Unruhe. Er ist ein echter Genießer. Hauptsächlich, weil er schwierigen Situationen generell lieber aus dem Weg geht und sich immer sehr viel Zeit für seine Entscheidungen nimmt.

Waage

Die Waage gilt als König der Ruhe. Dieses Sternzeichen bewahrt stets einen kühlen Kopf und weiß sich zu entspannen. Situationen, die es genießt, werden in die Länge gezogen. So kann das Trinken gehen mit den Freunden auch bis spät in die Nacht andauern. Das dürfte aber kein Problem sein, denn aufgrund ihrer ruhigen Art ist die Waage in ihrem Freundeskreis sehr beliebt.

Fische

Dieses Sternzeichen ist der Inbegriff von Ruhe und Genuss. Für den lockeren und entspannten Lebensstil werden Fische oft beneidet. Außerdem entflieht dieses Sternzeichen in kleine Tagträume, wenn die Realität zu stressig wird. So kann Fischen eigentlich nichts etwas anhaben.