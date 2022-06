Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch! Die Gute: Unsere liebste Makler-Serie „Selling Sunset“ bekommt eine sechste und eine siebente Staffel. Die Schlechte: Ein sehr beliebter Star der Show ist nicht mehr mit dabei.

Und nein, wir meinen nicht Christine Quinn.

„Selling Sunset“: Zwei weitere Staffeln bestätigt, eine Person fehlt allerdings

So viel Drama, Glamour und legendäre Momente, wie uns die Serie „Selling Sunset“ bisher beschert hat, sind wir eigentlich nur von den Kardashians gewohnt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss! Denn wie Netflix jetzt bestätigt hat, gibt es noch zwei weitere Staffeln der Makler-Reality-Show. Schon in diesem Sommer sollen die Dreharbeiten fortgesetzt werden.

Doch auf einen beliebten Star der Serie müssen wir in den neuen Folgen leider verzichten: Maya Vander hat nämlich verkündet, dass sie die Show verlässt. Auf Instagram drückt sie ihre Freude über die Fortsetzung der Serie aus, gibt aber auch bekannt, dass sie nicht mehr zurückkehren werde. „Ich bin so stolz auf meine ‚Selling Sunset‘-Familie. […] Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe beschlossen, nicht mehr weiterzumachen“, schreibt Maya in einem Story-Posting.

Bild: themayavander / Instagram

Das ist der Grund für Mayas Ausstieg

Während Maya in den vergangenen Staffeln bereits mehrmals andeutete, dass sie ihre Tätigkeit bei der Oppenheim-Group aufgeben und vollständig in ihre Wahlheimat Miami ziehen möchte, gab es wohl immer etwas, was den „Selling Sunset“-Star in Los Angeles gehalten hat. Doch kürzlich musste die 40-Jährige mit gleich zwei schweren Schicksalsschlägen fertig werden. Für Maya ein ausschlaggebender Punkt, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Bild: themayavander / Instagram

„Die letzten Monate waren nicht einfach. Ein Baby in der 38. Schwangerschaftswoche zu verlieren, auf das auch noch eine Fehlgeburt folgte, war einfach zu viel, um damit klarzukommen“, teilt Maya mit ihren Fans. „Ich möchte einfach nur zuhause bei meinem Mann und meinen wunderbaren Kindern sein, die ich vergöttere.“ Einen Karriereplan für ihre Zukunft in Miami hat die gebürtige Israelin aber dennoch: „Mich auf den Aufbau der Maya Vander Group […] zu fokussieren, war die richtige Entscheidung, um weiterzukommen“, stellt die Maklerin klar.

Auch Dramaqueen Christine Quinn soll die Oppenheim Group und damit vermutlich auch die Show „Selling Sunset“ verlassen. Der restliche Cast dürfte in den neuen Folgen aber wohl noch zu sehen sein und wer weiß, vielleicht dürfen wir uns in Staffel sechs und sieben auch auf den einen oder anderen Neuzugang freuen …

Was sagt ihr zu Mayas Ausstieg bei „Selling Sunset“? Sehr, sehr schade. Wird nicht mehr dasselbe sein … Ihre Entscheidung ist vollkommen verständlich!

Quiz Maker – powered by Riddle