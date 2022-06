Erst kürzlich hat sich Jimi Blue Ochsenknecht für seine neue Freundin Laura das Tattoo von Yeliz Koc überstechen lassen. Doch die beiden sind offenbar nicht die einzigen Frauen, für die er sich ins Tattoo-Studio begeben hat. Es soll laut Yeliz nämlich noch ein drittes Liebestattoo geben.

Auch das ließ der 30-Jährige überstechen.

Laut Yeliz Koc hat sich Jimi Blue schon für drei Frauen tätowieren lassen

Zum Geburtstag seiner neuen Freundin Laura ließ sich der „Wilde Kerle“-Star etwas ganz Besonderes einfallen. Dafür postete er auf Instagram ein süßes Video der beiden und wünschte der 24-Jährigen in der Caption nochmals „Alles Gute“. Schaut man sein Geburtstags-Video jedoch genauer an, fällt auf: Er hat ein neues Tattoo. Doch ganz so neu ist das gar nicht. Denn dafür ließ Jimi das Partner-Tattoo, das sich er und Yeliz während ihrer Beziehung machen ließen, einfach überstechen. Statt dem Morsecode mit ihren beiden Namen, ist an derselben Stelle nun eine Liebesbotschaft für Laura verewigt. Im Cover-Up heißt es jetzt nämlich – „If lost please return to Laura“ („Bei Verlust bitte an Laura zurückgeben“).

Wie Yeliz jetzt allerdings in ihrem Podcast „Yeliz & Filiz – Bad Boss Moms“ verrät, sind Laura und sie selbst nicht die einzigen Frauen, für die sich der Moderator ein Tattoo verpassen ließ. „Wusstest du, dass das jetzt die dritte Frau auf seiner Haut ist? Seine Ex-Freundin vor mir hatte er auch auf der Hand, ihren Anfangsbuchstaben“, erzählt die 28-Jährige. Mit ihrer Vorgängerin soll der 30-Jährige laut der ehemaligen Bachelor-Kandidatin sogar verlobt gewesen sein.

Auch dieses Tattoo ließ er überstechen

Als die Mutter seines Kindes in sein Leben kam, musste schon dieses Tattoo daran glauben. Er ließ es sich überstechen: „Als er mit mir zusammengekommen ist, hat er ein O darauf gemacht“, so die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin.

Was Yeliz mit ihrem Morsecode-Tattoo gemacht hat? Wir wissen es nicht. Vielleicht eine geeignete Frage für ihr nächstes Insta-Story Q&A?