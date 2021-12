Dass Bewegung und gesunde Ernährung gut für unser Immunsystem sind, ist allgemein bekannt. Dass Tattoos aber einen ähnlichen Effekt haben, weniger. Denn genau das verspricht eine Studie: allerdings nur, wenn wir uns mehrmals unter die Nadel legen.

Du willst deine Abwehrkräfte stärken? Wie wärs mit tätowieren!

Was im ersten Moment absurd klingt, wollen Wissenschaftler der University of Alabama in einer Studie nachgewiesen haben. Aus der Studie, die im American Journal of Human Biology publiziert wurde geht heraus, dass der Pegel des Abwehrstoffs IgA bei Menschen, die sich zum ersten Mal ein Tattoo stechen ließen, deutlich gesunken ist. Grund dafür soll der vermehrte Ausstoß von Stresshormonen während des Stechens sein. Diese Reaktion ist eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers. Das Immunsystem ist dadurch kurzfristig geschwächt, was bei Tattoo-Anfängern Infektionen nach sich ziehen kann.

Das Forscherteam der University of Alabama staunte nicht schlecht als sie sich dann die Werte von Studienteilnehmer ansah, die sich mindestens zum zweiten Mal tätowieren ließen. Die zeigten nämlich deutlich weniger Stressreaktionen, mit dem Ergebnis, dass ihr Immunsystem nicht auf die erneute Behandlung mit Tattoo-Farben reagierte. Die Forscher gehen davon aus, dass hier eine Art Gewöhnung einsetzt, die unser Immunsystem auf lange Sicht stärkt. „Der Körper reagiert auf eine erste Tätowierung ähnlich, wie wenn man völlig untrainiert zum ersten Mal ins Fitness-Studio geht“, so der Leiter der Studie Dr. Christopher Lynn.

Tattoos statt Salat

Beim Tätowieren setzt also wie beim Sport eine Art Trainingseffekt ein: „Nachdem der Körper eine erste Stressreaktion gezeigt hat, kehrt er anschließend zu einem Gleichgewicht zurück. Stresst man den Körper nun wieder und wieder, kehrt er nicht jedes Mal zum gleichen Normalzustand zurück, sondert, passt sich an und steigert sich. Du wirst sozusagen strapazierfähiger und stärker“, so Lynn. Wir sagen danke, leiten die Studie gleich mal an Mama und Papa weiter und machen uns den nächsten Tattoo-Termin aus.