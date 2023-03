Der Frühling ist da! Und mit den ersten Sonnenstrahlen bekommen wir schon jetzt Lust auf mehr. Stars wie Lizzo, Dua Lipa und Co. offenbar auch. Denn die versorgen uns jetzt schon mit den ersten Hot-Pics vom Strand und zeigen uns, in welchen Bikini-Sets sie sich jetzt in der Sonne räkeln.

Es wird quietschig bunt, laut und verdammt sexy!

Das sind die Bikini-Trends 2023

Haltet die kühlen Drinks bereit. Die Promis zeigen sich in ihren ersten Bikini-Schnappschüssen und es wird quietschig bunt, laut und verdammt sexy!

Lizzo im Upside Down-Trend

„Bahamas! Bist du bereit? Bis bald“, schreibt Lizzo unter ihren jüngsten Post und zeigt sich im zweiteiligen Tropical Bikini im „upside down“ Trend. Heißt: Die Sängerin hat ihren Bikini nicht schlampig angezogen. Beim „upside down“ Trend ist die Über-Kopf-Schnürung volle Absicht! Das Oberteil wird einfach verkehrt herum gebunden. Damit wird die untere Seite zu oberen, der Neckholder wird im Rücken gebunden. Und das Ergebnis sieht ziemlich gut aus.

Dua Lipa im Crochet-Trend

Omas Häkeldeckchen sind gekommen, um zu bleiben! Kein Wunder, die schlüpfrigen Teile verschaffen ein paar sexy Einblicke und geben uns luftige Frische an heißen Sommertagen. Beim Anblick von Dua Lipas Häkelbikini überkommt uns ein melancholischer Flashback an die beste Freundin unserer Kindheit. „Hello Kitty“ feiern wir genauso wie andere lustige 90s Optiken.

Bella Hadid im Micro-Trend

Ganz nach dem Motto weniger ist mehr wird beim Micro-Trend gehörig Stoff gespart. Hier wird wirklich nur das Nötigste bedeckt. Das Leben ist schließlich viel zu kurz, um mit unseren Reizen zu geizen. Das findet übrigens auch Bella Hadid.

Kendall Jenner im Neon-Trend

Knallfarben in Pink, Grün und Very Peri schaffen es diesen Sommer bis an den Beach. Diese Farben sind ja auch für den Sommer erfunden worden. Davon sind wir überzeugt! Auch Kendall Jenner ist schon auf den Geschmack gekommen. Die Teile sind ziemliche Eye-Catcher. Wer also lieber unauffällig am Strand abchillt, für den ist diese Bikini-Variante weniger geeignet. Mit gebräunter Haut liegt man hier klar im Vorteil.